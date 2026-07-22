Рейтинг@Mail.ru
В Британии из тюрем выпустят более ста насильников - РИА Новости, 22.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:54 22.07.2026
В Британии из тюрем выпустят более ста насильников

Daily Star: в Британии из-за перегруженности тюрем освободят сто насильников

© РИА Новости / Табылды КадырбековЗаключенный в исправительной колонии
Заключенный в исправительной колонии - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
Заключенный в исправительной колонии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В британских тюрьмах наблюдается проблема перегруженности.
  • Планируется освобождение около 2462 заключенных, в том числе более 100 осужденных за сексуальное насилие.
ЛОНДОН, 22 июл - РИА Новости. Более ста осужденных за сексуальное насилие будут освобождены из британских тюрем на фоне их перегрузки, сообщает издание Daily Star.
"С сентября планируется освобождение около 2462 заключенных, в том числе более 100 насильников", - говорится в материале газеты.
Как пишет издание, эти меры были приняты из-за проблемы перегруженности тюрем.
В январе газета Sun писала, что британские власти за год освободили досрочно 48,9 тысячи заключенных из-за перегруженности тюрем - в рамках экстренной схемы по освобождению мест в тюрьмах заключенных выпустили, когда они отбыли 40% своего срока. В министерстве юстиции ранее признали, что более 100 заключенных в год выпускаются на свободу по ошибке в Англии и Уэльсе.
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Правозащитница написала в мемуарах, что ее изнасиловал известный премьер
19 октября 2025, 00:57
 
В миреАнглияУэльсSun
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала