В Британии из тюрем выпустят более ста насильников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В британских тюрьмах наблюдается проблема перегруженности.
- Планируется освобождение около 2462 заключенных, в том числе более 100 осужденных за сексуальное насилие.
ЛОНДОН, 22 июл - РИА Новости. Более ста осужденных за сексуальное насилие будут освобождены из британских тюрем на фоне их перегрузки, сообщает издание Daily Star.
"С сентября планируется освобождение около 2462 заключенных, в том числе более 100 насильников", - говорится в материале газеты.
Как пишет издание, эти меры были приняты из-за проблемы перегруженности тюрем.
В январе газета Sun писала, что британские власти за год освободили досрочно 48,9 тысячи заключенных из-за перегруженности тюрем - в рамках экстренной схемы по освобождению мест в тюрьмах заключенных выпустили, когда они отбыли 40% своего срока. В министерстве юстиции ранее признали, что более 100 заключенных в год выпускаются на свободу по ошибке в Англии и Уэльсе.
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19 октября 2025, 00:57