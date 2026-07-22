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Умер исполнитель главной темы из фильма "Розовая пантера" - РИА Новости, 22.07.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:46 22.07.2026 (обновлено: 18:54 22.07.2026)
Умер исполнитель главной темы из фильма "Розовая пантера"

Исполнитель главной темы фильма "Розовая пантера" Плас Джонсон умер в 94 года

© Фото : DiscogsАмериканский саксофонист Плас Джонсон
Американский саксофонист Плас Джонсон - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Фото : Discogs
Американский саксофонист Плас Джонсон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский саксофонист Плас Джонсон умер в Лос-Анджелесе в возрасте 94 лет.
  • Плас Джонсон исполнил соло на тенор-саксофоне главной музыкальной темы к фильму «Розовая пантера», которая получила три премии «Грэмми».
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Американский саксофонист, исполнитель главной темы фильма "Розовая пантера" Плас Джонсон умер в Лос-Анджелесе в возрасте 94 лет, сообщает газета New York Times.
"Плас Джонсон... скончался в среду у себя дома в Лос-Анджелесе. Ему было 94 года", - говорится в публикации.
Главную музыкальную тему к фильму "Розовая пантера" написал композитор Генри Манчини, а Джонсон исполнил соло на тенор-саксофоне. По данным газеты, тема получила три премии "Грэмми".
Джонсон работал с такими певцами, как Барбара Стрейзанд, Фрэнк Синатра, Фрэнк Заппа, Доктор Джон и Элтон Джон.
 
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