Рейтинг@Mail.ru
Ким заявила об атаках на склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске - РИА Новости, 22.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:58 22.07.2026 (обновлено: 09:27 22.07.2026)
Ким заявила об атаках на склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске

Ким: склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске подверглись атакам БПЛА

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкТатьяна Ким
Татьяна Ким - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Татьяна Ким. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске подверглись атакам беспилотников, заявила Ким.
  • Ведутся работы по устранению последствий.
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске ночью подверглись атакам беспилотников, сообщила глава компании Татьяна Ким.
"Вместе с профильными службами ведем работу по устранению последствий", — написала она в Telegram-канале.
Вывеска интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
ООН: удары ВСУ по складам Wildberries могут быть военным преступлением
21 июля, 13:57
По данным оперштаба Кубани, после падения обломков БПЛА на складской комплекс в Краснодаре вспыхнул пожар. Пострадали десять человек. Также фрагменты дронов попали в два многоквартирных и два частных дома. Жертв нет.
Еще один склад загорелся после атаки дронов на окраине Невинномысска в Ставропольском крае. Как заявил губернатор Владимир Владимиров, за медпомощью обратились пять человек. В зоне возгорания ввели режим ЧС локального уровня.
Во время налета беспилотников оба комплекса эвакуировали. СК возбудил уголовное дело о теракте.
В отличие от ВСУ, российские войска поражают исключительно военные объекты и предприятия ВПК противника. При нанесении ударов бойцы используют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
Люди на мосту - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
Сотни вбросов: кто запугивает россиян после атак на Wildberries
21 июля, 17:21
 
Специальная военная операция на УкраинеКраснодарНевинномысскТатьяна Ким (Бакальчук)Владимир ВладимировВайлдберриз (Wildberries)ПроисшествияСтавропольский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала