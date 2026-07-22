Краткий пересказ от РИА ИИ
- Логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске подверглись атакам беспилотников, заявила Ким.
- Ведутся работы по устранению последствий.
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске ночью подверглись атакам беспилотников, сообщила глава компании Татьяна Ким.
"Вместе с профильными службами ведем работу по устранению последствий", — написала она в Telegram-канале.
По данным оперштаба Кубани, после падения обломков БПЛА на складской комплекс в Краснодаре вспыхнул пожар. Пострадали десять человек. Также фрагменты дронов попали в два многоквартирных и два частных дома. Жертв нет.
Еще один склад загорелся после атаки дронов на окраине Невинномысска в Ставропольском крае. Как заявил губернатор Владимир Владимиров, за медпомощью обратились пять человек. В зоне возгорания ввели режим ЧС локального уровня.
Во время налета беспилотников оба комплекса эвакуировали. СК возбудил уголовное дело о теракте.
В отличие от ВСУ, российские войска поражают исключительно военные объекты и предприятия ВПК противника. При нанесении ударов бойцы используют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.