Во время налета беспилотников оба комплекса эвакуировали. СК возбудил уголовное дело о теракте.

В отличие от ВСУ, российские войска поражают исключительно военные объекты и предприятия ВПК противника. При нанесении ударов бойцы используют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.