СК возбудил дело после атак ВСУ в Крыму

Краткий пересказ от РИА ИИ Возбуждено уголовное дело по факту атаки ВСУ с применением беспилотных летательных аппаратов по гражданским объектам в городском округе Ялта Республики Крым.

В результате ночного удара беспилотника ВСУ по многоэтажке в Ялте ранены 17 человек.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Дело о теракте возбуждено после атак ВСУ по гражданским объектам в крымской Ялте, сообщили РИА Новости в СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по факту атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины с применением беспилотных летательных аппаратов по гражданским объектам, расположенным в городском округе Ялта Республики Крым, по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении.

Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что 17 человек ранены в результате ночного удара беспилотника ВСУ по многоэтажке в Ялте.

По данным следствия, в среду ВСУ атаковали юго-восточное побережье Крыма, в результате повреждены жилые дома и объекты электроснабжения в Ялте, Алупке и Алуште. Кроме того, зафиксированы возгорания в лесу из-за падения БПЛА.

Уточняется, что на местах происшествий сотрудники СК собирают доказательства и устанавливают обстоятельства произошедшего.