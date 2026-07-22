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СК возбудил дело после атак ВСУ в Крыму - РИА Новости, 22.07.2026
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17:59 22.07.2026 (обновлено: 18:11 22.07.2026)
СК возбудил дело после атак ВСУ в Крыму

СК возбудил уголовное дело после атак ВСУ на гражданские объекты в Крыму

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Возбуждено уголовное дело по факту атаки ВСУ с применением беспилотных летательных аппаратов по гражданским объектам в городском округе Ялта Республики Крым.
  • В результате ночного удара беспилотника ВСУ по многоэтажке в Ялте ранены 17 человек.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Дело о теракте возбуждено после атак ВСУ по гражданским объектам в крымской Ялте, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело по факту атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины с применением беспилотных летательных аппаратов по гражданским объектам, расположенным в городском округе Ялта Республики Крым, по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении.
Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что 17 человек ранены в результате ночного удара беспилотника ВСУ по многоэтажке в Ялте.
По данным следствия, в среду ВСУ атаковали юго-восточное побережье Крыма, в результате повреждены жилые дома и объекты электроснабжения в Ялте, Алупке и Алуште. Кроме того, зафиксированы возгорания в лесу из-за падения БПЛА.
Уточняется, что на местах происшествий сотрудники СК собирают доказательства и устанавливают обстоятельства произошедшего.
"Следственный комитет России даст уголовно-правовую оценку действиям украинских военнослужащих, которые совершили очередное преступление против мирных граждан", - добавили в ведомстве.
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Следственный комитет России (СК РФ)Республика КрымРоссияЯлтаПроисшествия
 
 
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