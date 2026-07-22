СК допросил родственников девочки, пропавшей в Подмосковье

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В правоохранительные органы поступила информация о том, что 13-летняя девочка вышла из частного дома в Пущино и не вернулась.
- Следователи провели осмотр места происшествия, допросы родственников и свидетелей, а также изучение записей с камер видеонаблюдения, поиски ребенка продолжаются.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Подмосковные следователи допросили родственников пропавшей в подмосковном Серпухове 13-летней девочки и изучили записи с камер видеонаблюдения, ее поиски продолжаются, сообщили РИА Новости в ГСУ СК по области.
По данным следствия, 19 июля в правоохранительные органы поступила информация о том, что 13-летняя девочка вышла из частного дома в Пущино, в котором проживала вместе с семьей, после чего обратно не вернулась. Возбуждено уголовное дело
"Следователем и криминалистами во взаимодействии с оперативными сотрудниками проведен осмотр места, а также камер наружного видеонаблюдения, проведены допросы матери и бабушки девочки, а также иных свидетелей, изъяты образцы буккального эпителия", - сказали в ведомстве.
В главке добавили, что поиски ребенка продолжаются.