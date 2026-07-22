СК допросил родственников девочки, пропавшей в Подмосковье

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Подмосковные следователи допросили родственников пропавшей в подмосковном Серпухове 13-летней девочки и изучили записи с камер видеонаблюдения, ее поиски продолжаются, сообщили РИА Новости в ГСУ СК по области.

"Следователем и криминалистами во взаимодействии с оперативными сотрудниками проведен осмотр места, а также камер наружного видеонаблюдения, проведены допросы матери и бабушки девочки, а также иных свидетелей, изъяты образцы буккального эпителия", - сказали в ведомстве.