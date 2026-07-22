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СК допросил родственников девочки, пропавшей в Подмосковье - РИА Новости, 22.07.2026
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10:19 22.07.2026
СК допросил родственников девочки, пропавшей в Подмосковье

СК допросил родственников пропавшей в Подмосковье тринадцатилетней девочки

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В правоохранительные органы поступила информация о том, что 13-летняя девочка вышла из частного дома в Пущино и не вернулась.
  • Следователи провели осмотр места происшествия, допросы родственников и свидетелей, а также изучение записей с камер видеонаблюдения, поиски ребенка продолжаются.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Подмосковные следователи допросили родственников пропавшей в подмосковном Серпухове 13-летней девочки и изучили записи с камер видеонаблюдения, ее поиски продолжаются, сообщили РИА Новости в ГСУ СК по области.
По данным следствия, 19 июля в правоохранительные органы поступила информация о том, что 13-летняя девочка вышла из частного дома в Пущино, в котором проживала вместе с семьей, после чего обратно не вернулась. Возбуждено уголовное дело
"Следователем и криминалистами во взаимодействии с оперативными сотрудниками проведен осмотр места, а также камер наружного видеонаблюдения, проведены допросы матери и бабушки девочки, а также иных свидетелей, изъяты образцы буккального эпителия", - сказали в ведомстве.
В главке добавили, что поиски ребенка продолжаются.
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ПроисшествияСерпуховПущиноСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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