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СК возбудил дело после атак ВСУ в Краснодаре и Невинномысске - РИА Новости, 22.07.2026
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СК возбудил дело после атак ВСУ в Краснодаре и Невинномысске

СК возбудил дело после атак ВСУ на центры логистики в Краснодаре и Невинномысске

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Возбуждено уголовное дело о террористическом акте после атак беспилотников ВСУ на логистические центры в Краснодаре и Невинномысске.
  • В результате атак пострадали мирные граждане, их количество уточняется.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после атак беспилотников ВСУ на логистические центры в Краснодаре и Невинномысске, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.
"Возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с атаками украинских вооруженных формирований на логистические центры в Краснодаре и Невинномысске", - сказала она.
По данным следствия, в среду БПЛА ВСУ нанесли удары по логистическим центрам в в Краснодаре и Невинномысске. Отмечается, что в результате террористических атак пострадали мирные граждане, их количество уточняется.
"Следственный комитет России даст уголовно-правовую оценку действиям украинских военнослужащих, которые совершили очередное преступление против мирных граждан", - добавила Петренко.
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Специальная военная операция на УкраинеКраснодарНевинномысскСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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