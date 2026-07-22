СК возбудил дело после атак ВСУ в Краснодаре и Невинномысске

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Возбуждено уголовное дело о террористическом акте после атак беспилотников ВСУ на логистические центры в Краснодаре и Невинномысске.
- В результате атак пострадали мирные граждане, их количество уточняется.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после атак беспилотников ВСУ на логистические центры в Краснодаре и Невинномысске, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.
"Возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с атаками украинских вооруженных формирований на логистические центры в Краснодаре и Невинномысске", - сказала она.
По данным следствия, в среду БПЛА ВСУ нанесли удары по логистическим центрам в в Краснодаре и Невинномысске. Отмечается, что в результате террористических атак пострадали мирные граждане, их количество уточняется.
"Следственный комитет России даст уголовно-правовую оценку действиям украинских военнослужащих, которые совершили очередное преступление против мирных граждан", - добавила Петренко.