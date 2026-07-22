Шуваев объявил о возобновлении компенсации за поврежденные из-за ВСУ машины

БЕЛГОРОД, 22 июл – РИА Новости. Власти Белгородской области приняли решение возобновить выплату компенсаций за поврежденные в результате атак ВСУ автомобили, средства в новый фонд направил бизнес, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев.

Как отметил Шуваев, ранее такие выплаты предоставлялись из средств регионального внебюджетного фонда, но затем были приостановлены — фонд исчерпал предусмотренные средства.

"Хочу сообщить, что мы в Белгородской области возобновили выплату компенсаций за поврежденные из-за атак ВСУ автомобили… Сейчас по моему поручению этот вопрос уже решен: создан новый фонд, средства в который направил крупный социально ответственный бизнес", - написал Шуваев в "Макс".

По его словам, на сегодняшний день выплаты уже начались. Компенсации получили владельцы 38 автомобилей на общую сумму порядка 5 миллионов рублей. Также актуализируются списки тех, кто ожидал получения положенных средств. Эта работа продолжается во всех муниципалитетах области.

"Отмечу, что для контроля за предоставлением и расходованием средств создана специальная рабочая группа", - подчеркнул Шуваев и поблагодарил предпринимателей, которые не остались в стороне и поддержали жителей приграничья.