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Шуваев объявил о возобновлении компенсации за поврежденные из-за ВСУ машины - РИА Новости, 22.07.2026
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Белгородская область - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Белгородская область
 
15:19 22.07.2026
Шуваев объявил о возобновлении компенсации за поврежденные из-за ВСУ машины

Шуваев объявил о возобновлении компенсации за поврежденные из-за ВСУ автомобили

© Фото : Правительство Белгородской областиВрио губернатора Белгородской области Александр Шуваев
Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Фото : Правительство Белгородской области
Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 22 июл – РИА Новости. Власти Белгородской области приняли решение возобновить выплату компенсаций за поврежденные в результате атак ВСУ автомобили, средства в новый фонд направил бизнес, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев.
Как отметил Шуваев, ранее такие выплаты предоставлялись из средств регионального внебюджетного фонда, но затем были приостановлены — фонд исчерпал предусмотренные средства.
"Хочу сообщить, что мы в Белгородской области возобновили выплату компенсаций за поврежденные из-за атак ВСУ автомобили… Сейчас по моему поручению этот вопрос уже решен: создан новый фонд, средства в который направил крупный социально ответственный бизнес", - написал Шуваев в "Макс".
По его словам, на сегодняшний день выплаты уже начались. Компенсации получили владельцы 38 автомобилей на общую сумму порядка 5 миллионов рублей. Также актуализируются списки тех, кто ожидал получения положенных средств. Эта работа продолжается во всех муниципалитетах области.
"Отмечу, что для контроля за предоставлением и расходованием средств создана специальная рабочая группа", - подчеркнул Шуваев и поблагодарил предпринимателей, которые не остались в стороне и поддержали жителей приграничья.
"Наша задача — помочь каждому, чье имущество пострадало от вражеских атак. Выплаты обязательно будут продолжены в полном объеме. Держу ситуацию на личном контроле", - добавил врио губернатора.
 
Белгородская областьАлександр ШуваевБелгород
 
 
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