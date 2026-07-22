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Новая версия песни "Я русский" стала голосом поколения, заявил Shaman - РИА Новости, 22.07.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:54 22.07.2026
Новая версия песни "Я русский" стала голосом поколения, заявил Shaman

Shaman назвал новую версию песни "Я русский" голосом целого поколения

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПресс-конференция заслуженного артиста России Ярослава Дронова (SHAMAN)
Пресс-конференция заслуженного артиста России Ярослава Дронова (SHAMAN) - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Пресс-конференция заслуженного артиста России Ярослава Дронова (SHAMAN). Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ярослав Дронов (Shaman) представил новую акустическую версию песни «Я русский».
  • Песня «Я русский» стала голосом целого поколения и продолжает звучать повсюду.
  • Новая версия песни уже доступна на цифровых музыкальных площадках.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) в беседе с РИА Новости назвал новую акустическую версию песни "Я русский" способом заявить о своей Родине, отметив, что композиция, которую продолжают петь на сценах, во дворах и на кухнях, стала голосом целого поколения.
В среду Shaman представил новую акустическую версию своего хита "Я русский". Впервые композиция прозвучала четыре года назад и быстро приобрела статус одного из главных хитов страны: она звучит на школьных дискотеках, официальных концертах и премиях, а главное - по-настоящему объединяет людей.
"За четыре года "Я русский" стала не просто хитом, а личным признанием, через которое целое поколение громко и смело говорит о себе и своей Родине. В ответ на эти строчки против меня вводили санкции, блокировали YouTube‑канал, но песню продолжают петь везде: на сценах, на праздниках, во дворах, на кухнях, и людям для этого не нужны ни камеры, ни лайки. Эту песню не задушишь, не убьешь!" - заявил Shaman.
Артист отметил, что в новом звучании песня и заложенные в ней смыслы раскрываются еще ярче: остаются голос поколения и гитарный бой, а фраза "Я русский" звучит как простое, но очень серьезное заявление человека о том, кто он и с какой страной идет до конца.
Новая версия песни "Я русский" уже доступна на цифровых музыкальных площадках.
Shaman - российский певец, автор и композитор родом из города Новомосковск Тульской области. Известен своими хитами "Я русский", "Встанем", "Мой бой", "Моя Россия" и другими. В 2024 году был удостоен звания заслуженного артиста России.
В 2025 году представил Россию на возрожденном международном музыкальном конкурсе "Интервидение", финал которого прошел 20 сентября на концертной площадке Live Арена. По данным ВЦИОМ, третий год подряд становится самым популярным российским исполнителем.
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КультураОбществоРоссияНовомосковск (Тульская область)Тульская областьВЦИОМ
 
 
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