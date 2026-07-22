Краткий пересказ от РИА ИИ Ярослав Дронов (Shaman) представил новую акустическую версию песни «Я русский».

Песня «Я русский» стала голосом целого поколения и продолжает звучать повсюду.

Новая версия песни уже доступна на цифровых музыкальных площадках.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) в беседе с РИА Новости назвал новую акустическую версию песни "Я русский" способом заявить о своей Родине, отметив, что композиция, которую продолжают петь на сценах, во дворах и на кухнях, стала голосом целого поколения.

В среду Shaman представил новую акустическую версию своего хита "Я русский". Впервые композиция прозвучала четыре года назад и быстро приобрела статус одного из главных хитов страны: она звучит на школьных дискотеках, официальных концертах и премиях, а главное - по-настоящему объединяет людей.

"За четыре года "Я русский" стала не просто хитом, а личным признанием, через которое целое поколение громко и смело говорит о себе и своей Родине. В ответ на эти строчки против меня вводили санкции, блокировали YouTube‑канал, но песню продолжают петь везде: на сценах, на праздниках, во дворах, на кухнях, и людям для этого не нужны ни камеры, ни лайки. Эту песню не задушишь, не убьешь!" - заявил Shaman.

Артист отметил, что в новом звучании песня и заложенные в ней смыслы раскрываются еще ярче: остаются голос поколения и гитарный бой, а фраза "Я русский" звучит как простое, но очень серьезное заявление человека о том, кто он и с какой страной идет до конца.

Новая версия песни "Я русский" уже доступна на цифровых музыкальных площадках.

Shaman - российский певец, автор и композитор родом из города Новомосковск Тульской области. Известен своими хитами "Я русский", "Встанем", "Мой бой", "Моя Россия" и другими. В 2024 году был удостоен звания заслуженного артиста России.