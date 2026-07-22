Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 250 военных, САУ "Богдана" и боевую машину РСЗО "Верба" в зоне действий группировки войск "Север", сообщило в среду Минобороны РФ.

Также силами "Севера" в Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Могрица, Краснополье и Храповщина Сумской области.