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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки - РИА Новости, 22.07.2026
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13:36 22.07.2026 (обновлено: 13:42 22.07.2026)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли свыше 250 военных в зоне действий "Севера" за сутки

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ за сутки потеряли более 250 военных в зоне действий группировки войск "Север".
  • Также противник лишился четырех ББМ, десяти авто, самоходной артиллерийской установки "Богдана", боевой машины РСЗО "Верба" и станции РЭБ.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 250 военных, САУ "Богдана" и боевую машину РСЗО "Верба" в зоне действий группировки войск "Север", сообщило в среду Минобороны РФ.
"ВСУ потеряли свыше 250 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, десять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку "Богдана", боевую машину реактивной системы залпового огня "Верба" и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Север" нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Рубежное, Новоалександровка и Черноглазовка Харьковской области.
Также силами "Севера" в Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Могрица, Краснополье и Храповщина Сумской области.
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22 июня 2022, 17:18
 
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