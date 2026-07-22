Пропавшую в Подмосковье девочку ищут около 300 человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Около 300 человек участвуют в поисках 13-летней девочки, пропавшей несколько дней назад в подмосковном Серпухове.
- Поисковики уже обследовали территорию в радиусе 10 километров от места исчезновения, общая площадь обследованной территории составляет около 300 квадратных километров.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Около 300 человек участвуют в поисках 13-летней девочки, пропавшей несколько дней назад в подмосковном Серпухове, уже обследовано около 300 квадратных километров, сообщили РИА Новости в Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям.
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В ежедневных поисках девочки участвуют 200-300 человек. Поиски ведутся круглосуточно", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что поисковики уже обследовали территорию в радиусе 10 километров от места исчезновения.
Ранее отделение Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Москве и Московской области "Спас Град" рассказало, что 13-летнюю девочку ищут в Серпухове, ее местонахождение неизвестно с 19 июля. По предварительным данным областной прокуратуры, школьница ушла искать сережку, оставив телефон дома, и обратно не вернулась. По факту исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело.
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