Пропавшую в Подмосковье девочку ищут около 300 человек

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Около 300 человек участвуют в поисках 13-летней девочки, пропавшей несколько дней назад в подмосковном Серпухове, уже обследовано около 300 квадратных километров, сообщили РИА Новости в Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям.