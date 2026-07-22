Экс-подполковник СБУ рассказал, зачем Зеленский снял Сырского с должности

Краткий пересказ от РИА ИИ Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров выразил мнение, что Зеленский пожертвовал бывшим главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, чтобы взять под контроль финансовые потоки министерства обороны Украины.

Зеленский назначил Евгения Хмару временно исполняющим обязанности министра обороны.

Зеленский заявил о назначении Михаила Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ вместо уволенного Сырского.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский пожертвовал бывшим главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, чтобы взять под контроль финансовые потоки министерства обороны Украины, и потому назначил исполняющим обязанности министра обороны Украины лояльного себе Евгению Хмару, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.

Ранее Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, после чего последовала отставка действовавшего премьера Юлии Свириденко и всего кабмина. Верховная Рада 16 июля утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми кресла глав МИД и минобороны. На фоне отставки главы минобороны Михаила Федорова в Киеве и других городах Украины начались митинги в поддержку экс-министра и против главкома ВСУ Александра Сырского. Кабмин Украины 17 июля назначил Евгения Хмару временно исполняющим обязанности министра обороны. Зеленский 21 июля заявил, что назначил Михаила Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ вместо уволенного Сырского.

"Зеленский отставкой Сырского кинул им (протестующим - ред.) косточку: Федорова я не верну, но вот Сырского уволил. То есть в принципе половины своих целей протестующие достигли", - сказал Прозоров.

Таким образом Зеленский на этом этапе во многом достиг своих целей, считает собеседник агентства. "Он Федорова убрал и поставил туда своего человека Хмару. То есть в какой-то степени он финансовые потоки взял под контроль. Да, ему пришлось пожертвовать Сырским, но дело в том, что Сырский, возможно, для него уже становился токсичной фигурой", - сказал Прозоров.