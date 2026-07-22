Пользователи Facebook* и Instagram* пожаловались на сбои

Краткий пересказ от РИА ИИ Пользователи из Европы и США сообщают о сбоях в работе социальных сетей Facebook* и Instagram*.

Больше всего сбоев Facebook* фиксируют в Великобритании, Италии и Нидерландах.

По данным Downdetector, пользователи жалуются на работу мобильного приложения и веб-сайта, проблемы с авторизацией, отображением ленты и соединением с сервером.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Пользователи из Европы и США сообщают о сбоях в работе соцсетей компании Meta*, а именно Facebook* и Instagram*, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

Проблемы в работе соцсети начались примерно в 15.02 мск. Больше всего сбоев фиксируют пользователи Facebook * из Великобритании - более 4,4 тысячи, из Италии - более 1,2 тысячи, из Нидерландов - около 1 тысячи. Также фиксируются сбои Facebook* в США, Франции, Германии, Бельгии, Испании и других странах.

На работу Instagram* жалуются пользователи из Великобритании, Италии, Франции, Нидерландов, Германии, США и других стран.

По данным Downdetector, большинство пользователей жалуется на работу мобильного приложения и веб-сайта, проблемы с авторизацией, отображение ленты, а также на соединение с сервером.