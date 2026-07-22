Греция заблокировала 21-й пакет антироссийских санкций из-за СПГ, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Постпреды стран Евросоюза не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России из-за позиции Греции.

Греция заблокировала предложение по ограничениям на перевозку российского СПГ европейскими судами в третьи страны, считая предлагаемые ограничения неэффективными.

Греческие власти отвергли компромиссный вариант, предложенный Ирландией, и продолжают добиваться бессрочного исключения из ограничений.

БРЮССЕЛЬ, 22 июл - РИА Новости. Постпреды стран Евросоюза не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России из-за позиции Греции, которая заблокировала предложение по ограничениям на перевозку российского сжиженного природного газа (СПГ) европейскими судами в третьи страны, сообщает издание Politico со ссылкой на дипломатические источники.

Как отмечается, Афины считают предлагаемые ограничения неэффективными.

« "Греция заняла жесткую позицию в отношении предложенного запрета на перевозку российского газа компаниями ЕС потребителям за пределами Евросоюза", - говорится в сообщении.

По информации издания, председательствующая в Совете ЕС Ирландия предложила компромисс, предусматривающий сохранение возможности для европейских газовозов перевозить российский СПГ в третьи страны до января 2029 года. Одновременно проект вводит запрет на заключение новых контрактов и ограничивает объемы таких поставок.

Однако греческие власти отвергли и этот вариант и продолжают добиваться бессрочного исключения.

Греция, располагающая крупнейшим в мире по грузоподъемности флотом СПГ-танкеров и одним из крупнейших торговых флотов, выступает против запрета, опасаясь, что европейские судовладельцы потеряют значительную часть рынка.