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Греция заблокировала 21-й пакет антироссийских санкций из-за СПГ, пишут СМИ - РИА Новости, 22.07.2026
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22:52 22.07.2026 (обновлено: 23:04 22.07.2026)
Греция заблокировала 21-й пакет антироссийских санкций из-за СПГ, пишут СМИ

Politico: Греция заблокировала 21-й пакет санкций ЕС против России из-за СПГ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Постпреды стран Евросоюза не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России из-за позиции Греции.
  • Греция заблокировала предложение по ограничениям на перевозку российского СПГ европейскими судами в третьи страны, считая предлагаемые ограничения неэффективными.
  • Греческие власти отвергли компромиссный вариант, предложенный Ирландией, и продолжают добиваться бессрочного исключения из ограничений.
БРЮССЕЛЬ, 22 июл - РИА Новости. Постпреды стран Евросоюза не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России из-за позиции Греции, которая заблокировала предложение по ограничениям на перевозку российского сжиженного природного газа (СПГ) европейскими судами в третьи страны, сообщает издание Politico со ссылкой на дипломатические источники.
Как отмечается, Афины считают предлагаемые ограничения неэффективными.
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"Греция заняла жесткую позицию в отношении предложенного запрета на перевозку российского газа компаниями ЕС потребителям за пределами Евросоюза", - говорится в сообщении.
По информации издания, председательствующая в Совете ЕС Ирландия предложила компромисс, предусматривающий сохранение возможности для европейских газовозов перевозить российский СПГ в третьи страны до января 2029 года. Одновременно проект вводит запрет на заключение новых контрактов и ограничивает объемы таких поставок.
Однако греческие власти отвергли и этот вариант и продолжают добиваться бессрочного исключения.
Греция, располагающая крупнейшим в мире по грузоподъемности флотом СПГ-танкеров и одним из крупнейших торговых флотов, выступает против запрета, опасаясь, что европейские судовладельцы потеряют значительную часть рынка.
В Москве неоднократно заявляли, что санкционное давление не достигло поставленных Западом целей. Президент России Владимир Путин называл политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией западных стран, отмечая, что санкции нанесли серьезный удар по мировой экономике. По его словам, основная цель Запада заключается в ухудшении жизни миллионов людей. Российские власти также заявляли, что страна справляется с санкционным давлением, тогда как государства, присоединившиеся к ограничениям, сами неоднократно признавали их неэффективность.
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