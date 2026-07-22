В Кремле назвали санкции против России незаконными

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает санкции против России абсолютно незаконными с точки зрения международного права.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Кремль считает санкции против России абсолютно незаконными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее издание Politico со ссылкой на неназванных европейских дипломатов сообщило о том, что послы ЕС пребывают в унынии, поскольку решение по новым мерам против России пока не удается согласовать внутри блока.
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"Так называемые санкции, хочу еще раз напомнить, мы считаем их абсолютно незаконными с точки зрения международного права", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
Газета Financial Times писала, что Греция выступила против введения нового пакета санкций Евросоюза в отношении российского СПГ, заявив, что они разрушат греческую судоходную компанию Dynagas. Как отмечало издание, из-за возражений Греции принятие 21-го пакета было отложено на неделю. Некоторые дипломаты ЕС признают, что введение санкций привело к потерям у компаний во всех странах-членах блока.