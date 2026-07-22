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В Кремле назвали санкции против России незаконными - РИА Новости, 22.07.2026
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12:21 22.07.2026 (обновлено: 12:23 22.07.2026)
В Кремле назвали санкции против России незаконными

Песков назвал санкции против России абсолютно незаконными

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает санкции против России абсолютно незаконными с точки зрения международного права.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Кремль считает санкции против России абсолютно незаконными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее издание Politico со ссылкой на неназванных европейских дипломатов сообщило о том, что послы ЕС пребывают в унынии, поскольку решение по новым мерам против России пока не удается согласовать внутри блока.
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"Так называемые санкции, хочу еще раз напомнить, мы считаем их абсолютно незаконными с точки зрения международного права", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
Газета Financial Times писала, что Греция выступила против введения нового пакета санкций Евросоюза в отношении российского СПГ, заявив, что они разрушат греческую судоходную компанию Dynagas. Как отмечало издание, из-за возражений Греции принятие 21-го пакета было отложено на неделю. Некоторые дипломаты ЕС признают, что введение санкций привело к потерям у компаний во всех странах-членах блока.
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
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