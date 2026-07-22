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В ЕС не могут согласовать новые санкции против России, пишет Politico - РИА Новости, 22.07.2026
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08:53 22.07.2026 (обновлено: 11:48 22.07.2026)
В ЕС не могут согласовать новые санкции против России, пишет Politico

Politico: в ЕС не осталось идей для 21-го пакета антироссийских санкций

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Послы ЕС пребывают в унынии из-за сложностей с согласованием новых мер против России.
  • Греция выступила против введения нового пакета санкций Евросоюза в отношении российского СПГ, опасаясь ущерба для своей судоходной компании Dynagas.
  • Ведущие дипломаты ЕС не достигли соглашения по пакету мер после трех дней переговоров на прошлой неделе.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Послы ЕС пребывают в унынии, поскольку решение по новым мерам против России пока не удается согласовать внутри блока, пишет издание Politico со ссылкой на неназванных европейских дипломатов.
Ранее газета Financial Times писала, что Греция выступила против введения нового пакета санкций Евросоюза в отношении российского СПГ, заявив, что они разрушат греческую судоходную компанию Dynagas. Как отмечало издание, из-за возражений Греции принятие 21-го пакета было отложено на неделю. Некоторые дипломаты ЕС признают, что введение санкций привело к потерям у компаний во всех странах-членах блока.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
FT раскрыла, почему страны ЕС неохотно поддерживают антироссийские санкции
19 июля, 18:11
"Каковы их (послов - ред.) шансы на успех (в принятии решений по мерам против РФ - ред.) до летних каникул? Никто не знает. Опрошенные (изданием - ред.) послы были в унынии", - говорится в материале издания.
Как признал один из дипломатов, итог "очень сложно предсказать". Другой дипломат предложил "позвонить в Грецию".
Politico отмечает, что еще одна задержка с принятием решений относительно 21-го пакета санкций против РФ - это наиболее пугающий сценарий для ЕС. Как заявил изданию один из дипломатов, после принятия 20 санкционных пакетов против РФ у ЕС больше не осталось "легких путей". Как отмечается в материале, ведущие дипломаты потратили три дня переговоров на прошлой неделе, так и не достигнув соглашения по пакету мер.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Лидер РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
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