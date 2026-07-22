В Стамбуле из-за сильной бури не могут сесть самолеты, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сильная буря с порывистым ветром обрушилась на Стамбул.
- Самолеты не могут приземлиться в аэропортах города из-за сильного шторма.
АНКАРА, 22 июл – РИА Новости. Сильная буря с порывистым ветром обрушилась на Стамбул, самолеты не могут приземлиться в аэропортах мегаполиса, пишет турецкая газета Hürriyet.
"Из-за сильного шторма самолеты не могут приземлиться в аэропорту Стамбула", — говорится в сообщении издания в соцсети Х.
Информации о возможных пострадавших и задержках в работе аэропортов не приводится.
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