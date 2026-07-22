Рейтинг@Mail.ru
В Стамбуле из-за сильной бури не могут сесть самолеты, пишут СМИ - РИА Новости, 22.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:46 22.07.2026
В Стамбуле из-за сильной бури не могут сесть самолеты, пишут СМИ

Hürriyet: в Стамбуле из-за сильной бури не могут приземлиться самолеты

© Hürriyet.com.tr/XСильная буря с порывистым ветром в Стамбуле
Сильная буря с порывистым ветром в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Hürriyet.com.tr/X
Сильная буря с порывистым ветром в Стамбуле
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сильная буря с порывистым ветром обрушилась на Стамбул.
  • Самолеты не могут приземлиться в аэропортах города из-за сильного шторма.
АНКАРА, 22 июл – РИА Новости. Сильная буря с порывистым ветром обрушилась на Стамбул, самолеты не могут приземлиться в аэропортах мегаполиса, пишет турецкая газета Hürriyet.
"Из-за сильного шторма самолеты не могут приземлиться в аэропорту Стамбула", — говорится в сообщении издания в соцсети Х.
Информации о возможных пострадавших и задержках в работе аэропортов не приводится.
Вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
Ученые предупредили о возможной магнитной буре
21 июля, 11:57
 
В миреСтамбулТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала