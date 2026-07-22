Рейтинг@Mail.ru
Британский самолет-разведчик ведет патрулирование над Баренцевым морем - РИА Новости, 22.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:42 22.07.2026

Британский самолет-разведчик ведет патрулирование над Баренцевым морем

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкСамолет Boeing P-8 Poseidon
Самолет Boeing P-8 Poseidon - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Самолет Boeing P-8 Poseidon. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британский самолет Boeing Poseidon MRA1 ведет разведку над нейтральными водами Баренцева моря в районе Мурманска.
  • Британские самолеты регулярно осуществляют разведывательные полеты вдоль российской границы.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Британский самолет Boeing Poseidon MRA1 ведет разведку над нейтральными водами Баренцева моря в районе Мурманска, выяснило РИА Новости, изучив полетные данные.
Борт вылетел с военной авиабазы Лоссимут в Шотландии около 11.00 мск и взял курс на северо-восток. Пролетев вдоль границы Норвегии, самолет начал кружить на Баренцевым морем в районе Мурманска.
Американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry AWACS - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
Самолеты-разведчики НАТО несколько дней летают над Рижским заливом
Вчера, 16:11
Poseidon двигается в настоящий момент между норвежским городом Киркенес и столицей Мурманской области.
Британские самолеты регулярно ведут разведывательные полеты вдоль российской границы, в том числе над Черным морем в районе Крыма, со стороны Норвегии, Финляндии и прибалтийских стран.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.
Самолет Boeing E-3 Sentry AWACS - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
Самолет ДРЛО НАТО второй день летает над Латвией
21 июля, 17:47
 
В миреБаренцево мореМурманскНорвегияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала