Британский самолет-разведчик ведет патрулирование над Баренцевым морем

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Британский самолет Boeing Poseidon MRA1 ведет разведку над нейтральными водами Баренцева моря в районе Мурманска.
- Британские самолеты регулярно осуществляют разведывательные полеты вдоль российской границы.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Британский самолет Boeing Poseidon MRA1 ведет разведку над нейтральными водами Баренцева моря в районе Мурманска, выяснило РИА Новости, изучив полетные данные.
Poseidon двигается в настоящий момент между норвежским городом Киркенес и столицей Мурманской области.
Британские самолеты регулярно ведут разведывательные полеты вдоль российской границы, в том числе над Черным морем в районе Крыма, со стороны Норвегии, Финляндии и прибалтийских стран.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.
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