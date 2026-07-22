Британский самолет-разведчик ведет патрулирование над Баренцевым морем

Краткий пересказ от РИА ИИ Британский самолет Boeing Poseidon MRA1 ведет разведку над нейтральными водами Баренцева моря в районе Мурманска.

Британские самолеты регулярно осуществляют разведывательные полеты вдоль российской границы.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Британский самолет Boeing Poseidon MRA1 ведет разведку над нейтральными водами Баренцева моря в районе Мурманска, выяснило РИА Новости, изучив полетные данные.

Борт вылетел с военной авиабазы Лоссимут в Шотландии около 11.00 мск и взял курс на северо-восток. Пролетев вдоль границы Норвегии , самолет начал кружить на Баренцевым морем в районе Мурманска.

Poseidon двигается в настоящий момент между норвежским городом Киркенес и столицей Мурманской области.

Британские самолеты регулярно ведут разведывательные полеты вдоль российской границы, в том числе над Черным морем в районе Крыма, со стороны Норвегии, Финляндии и прибалтийских стран.