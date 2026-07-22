Румыния 12 лет платила за несуществующее посольство в Ливии, заявил МИД

КИШИНЕВ, 22 июл - РИА Новости. Румыния 12 лет платила за аренду офиса посольства в Ливии, потратив 400 тысяч долларов, хотя в стране нет ни одного румынского дипломата, заявила врио министра иностранных дел Оана Цою.