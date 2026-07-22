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Румыния 12 лет платила за несуществующее посольство в Ливии, заявил МИД - РИА Новости, 22.07.2026
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23:00 22.07.2026
Румыния 12 лет платила за несуществующее посольство в Ливии, заявил МИД

Румыния заплатила $400 тыс за офис несуществующего посольства в Ливии

CC BY 2.0 / Kyle Taylor / BucharestБухарест
Бухарест - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
CC BY 2.0 / Kyle Taylor / Bucharest
Бухарест. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Румыния в течение 12 лет платила за аренду офиса посольства в Ливии, потратив 400 тысяч долларов, сообщили в МИД.
  • В Ливии нет ни одного румынского дипломата, посольство не работает с 2014 года.
КИШИНЕВ, 22 июл - РИА Новости. Румыния 12 лет платила за аренду офиса посольства в Ливии, потратив 400 тысяч долларов, хотя в стране нет ни одного румынского дипломата, заявила врио министра иностранных дел Оана Цою.
"Мы определили, что в Ливии у нас был договор аренды как на здание посольства, так и на резиденцию, но с 2014 года у нас больше нет команды на местах. У нас есть посол, но его перевели в Тунис, когда риски возросли. За последние 12 лет было выплачено более 400 тысяч долларов", - заявила Цою журналистам.
Она пояснила, что когда в других странах возникают кризисные ситуации, требующие эвакуации дипломатов, договоры аренды продолжают действовать некоторое время на случай, если работу дипмиссии удастся восстановить.
Цою уточнила, что, когда позволит ситуация с безопасностью, Румыния снова направит команду дипломатов в Ливию, и в этом случае они арендуют новое здание. При этом исполняющая обязанности министра иностранных дел заявила, что возглавляемое ею учреждение проводит анализ зданий и земельных участков в странах, где работают румынские посольства.
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