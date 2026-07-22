С политолога Шульман* принудительно взыскивают более 140 тысяч рублей долга

Краткий пересказ от РИА ИИ С Политолога Екатерины Шульман* принудительно взыскивают более 140,3 тысячи рублей задолженности по исполнительному документу.

В сентябре 2025 года Шульман* избежала оплаты долга по налогам из-за невозможности установить местонахождение должника или его активов.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Приставы принудительно взыскивают с политолога Екатерины Шульман* более 140 тысяч рублей долга в России, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно материалам, 21 июля на Шульман* завели исполнительное производство по акту, выданному инспекцией Федеральной налоговой службы по Москве. С политолога принудительно взыскивают более 140,3 тысячи рублей "задолженности по исполнительному документу".

При этом в сентябре 2025 года Шульман* из-за "отсутствия возможности установить местонахождение должника или его активов" избежала оплаты долга по налогам и "задолженности по ИД", которая, согласно судебным материалам, также касается налогов и сборов.

Суд в Москве заочно приговорил политолога к году колонии по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.