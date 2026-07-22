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США и Россия сохраняли контакты в самые напряженные моменты, заявил Рубио - РИА Новости, 22.07.2026
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13:13 22.07.2026 (обновлено: 13:14 22.07.2026)
США и Россия сохраняли контакты в самые напряженные моменты, заявил Рубио

Рубио: США и РФ сохраняли контакты в самые напряженные моменты холодной войны

© AP Photo / Jacquelyn MartinГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вашингтон и Москва сохраняли контакты даже в самые напряженные моменты холодной войны.
  • По словам госсекретаря Марко Рубио, эти контакты помогли избежать катастрофы.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Вашингтон и Москва сохраняли контакты даже в самые напряженные моменты холодной войны, что во многом помогало избежать катастрофы, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
"Даже в разгар холодной войны, в самые напряженные ее моменты, США и Советский Союз поддерживали контакты - по крайней мере, на военном, а также на дипломатическом уровне. Во многом именно это помогло предотвратить катастрофу", - сказал он журналистам.
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