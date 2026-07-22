США и Россия сохраняли контакты в самые напряженные моменты, заявил Рубио

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Вашингтон и Москва сохраняли контакты даже в самые напряженные моменты холодной войны, что во многом помогало избежать катастрофы, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

"Даже в разгар холодной войны, в самые напряженные ее моменты, США и Советский Союз поддерживали контакты - по крайней мере, на военном, а также на дипломатическом уровне. Во многом именно это помогло предотвратить катастрофу", - сказал он журналистам.