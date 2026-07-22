Конфликт на Украине мешает сотрудничеству России и США, заявил Рубио

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Конфликт на Украине мешает России и США находить точки согласия по другим вопросам.
- Вашингтон будет искать возможности для сотрудничества с Москвой, несмотря на текущие сложности.
ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Конфликт на Украине мешает РФ и США находить точки согласия по другим вопросам, но Вашингтон будет искать возможности для сотрудничества, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
При этом госсекретарь отметил, что Москва и Вашингтон все равно ищут новые сферы для возможного сотрудничества.