Рейтинг@Mail.ru
Конфликт на Украине мешает сотрудничеству России и США, заявил Рубио - РИА Новости, 22.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:12 22.07.2026 (обновлено: 13:18 22.07.2026)
Конфликт на Украине мешает сотрудничеству России и США, заявил Рубио

Рубио: конфликт на Украине мешает сотрудничеству России и США

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Конфликт на Украине мешает России и США находить точки согласия по другим вопросам.
  • Вашингтон будет искать возможности для сотрудничества с Москвой, несмотря на текущие сложности.
ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Конфликт на Украине мешает РФ и США находить точки согласия по другим вопросам, но Вашингтон будет искать возможности для сотрудничества, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Очевидно, что война на Украине во многом помешала России и Соединенным Штатам найти точки соприкосновения по другим темам", - сказал Рубио журналистам в Маниле.
При этом госсекретарь отметил, что Москва и Вашингтон все равно ищут новые сферы для возможного сотрудничества.
Роберт Эйджи - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
Глава AmCham назвал сферы, в которых США готовы сотрудничать с Россией
16 июля, 08:47
 
В миреУкраинаРоссияСШАМарко Рубио
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала