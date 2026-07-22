Рубио прокомментировал соглашение по атому с Саудовской Аравией

Краткий пересказ от РИА ИИ Госсекретарь Марко Рубио заявил, что США не допустят риска распространения ядерного оружия.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. США не допустят риска распространения ядерного оружия, заявил в среду госсекретарь Марко Рубио, комментируя сообщения о соглашении с Саудовской Аравией о создании там мирной ядерной программы.

"США не собираются заключать соглашение с какой-либо страной в мире, которое ведет к риску распространения (ядерного оружия - ред.)", - сказал он журналистам в Маниле

Его общение с прессой транслировал телеканал WION.

Газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников в среду сообщила, что президент США Дональд Трамп одобрил соглашение с Саудовской Аравии по развитию ее ядерной инфраструктуры. Программа, рассчитанная на 30 лет, оценивается в десятки миллиардов долларов и предполагает, что реализовывать ее будут американские компании.

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что США предварительно разрешили Саудовской Аравии обогащать уран. При этом договоренность не предполагает принятия международных гарантий, направленных на предотвращение разработки ядерного оружия. По данным телеканала, черновое соглашение все еще ожидает подписи президента США Дональда Трампа, хотя переговоры завершились еще в октябре 2025 года.