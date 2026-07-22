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Рубио прокомментировал переговоры США и России по ядерным вооружениям - РИА Новости, 22.07.2026
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12:56 22.07.2026 (обновлено: 13:01 22.07.2026)
Рубио прокомментировал переговоры США и России по ядерным вооружениям

Рубио: США выступают за подключение КНР к переговорам по ядерным вооружениям

© REUTERS / Brendan SmialowskiГоссекретарь США Марко Рубио во время встречи министров иностранных дел АСЕАН
Госсекретарь США Марко Рубио во время встречи министров иностранных дел АСЕАН - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© REUTERS / Brendan Smialowski
Госсекретарь США Марко Рубио во время встречи министров иностранных дел АСЕАН
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вашингтон выступает за подключение Китая к трехсторонним переговорам с США и Россией по контролю над ядерными вооружениями.
  • По мнению госсекретаря Марко Рубио, в XXI веке настоящий контроль над вооружениями должен быть трехсторонним и включать США, Россию и Китай.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Вашингтон выступает за подключение Китая к трехсторонним переговорам с США и Россией по контролю над ядерными вооружениями, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
"Я думаю, президент (США Дональд Трамп - ред.) справедливо указывает, что в XXI веке настоящий контроль над вооружениями должен быть трехсторонним. В нем должны участвовать США, Россия, а также Китай", - сказал Рубио журналистам.
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20 мая, 11:03
 
СШАРоссияВашингтон (штат)Марко РубиоДональд ТрампВ мире
 
 
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