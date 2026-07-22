Рубио прокомментировал переговоры США и России по ядерным вооружениям

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вашингтон выступает за подключение Китая к трехсторонним переговорам с США и Россией по контролю над ядерными вооружениями.
- По мнению госсекретаря Марко Рубио, в XXI веке настоящий контроль над вооружениями должен быть трехсторонним и включать США, Россию и Китай.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Вашингтон выступает за подключение Китая к трехсторонним переговорам с США и Россией по контролю над ядерными вооружениями, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
"Я думаю, президент (США Дональд Трамп - ред.) справедливо указывает, что в XXI веке настоящий контроль над вооружениями должен быть трехсторонним. В нем должны участвовать США, Россия, а также Китай", - сказал Рубио журналистам.