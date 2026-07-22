Рубио обсудит с Лавровым украинский конфликт

Краткий пересказ от РИА ИИ Рубио заявил о намерении обсудить тему украинского конфликта на предстоящей встрече с Лавровым в Маниле.

ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил в среду, что намерен затронуть тему украинского конфликта на предстоящей встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Маниле.

Ранее в среду Лавров заявил, что встреча с государственным секретарем США согласована и запланирована на первую половину дня четверга.

"Мы обсудим это", - сказал Рубио журналистам в ответ на вопрос о том, планирует ли он обсуждать украинский конфликт с Лавровым.