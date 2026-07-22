Рубио обсудит с Лавровым украинский конфликт

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Рубио заявил о намерении обсудить тему украинского конфликта на предстоящей встрече с Лавровым в Маниле.
ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил в среду, что намерен затронуть тему украинского конфликта на предстоящей встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Маниле.
"Мы обсудим это", - сказал Рубио журналистам в ответ на вопрос о том, планирует ли он обсуждать украинский конфликт с Лавровым.
Госсекретарь добавил, что планирует обсудить с министром иностранных дел России и ряд других тем, однако предпочел не называть их, чтобы не осложнять процесс переговоров.
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