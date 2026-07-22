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Рубио обсудит с Лавровым украинский конфликт - РИА Новости, 22.07.2026
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12:53 22.07.2026 (обновлено: 13:20 22.07.2026)
Рубио обсудит с Лавровым украинский конфликт

Рубио намерен на встрече с Лавровым в Маниле обсудить украинский конфликт

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рубио заявил о намерении обсудить тему украинского конфликта на предстоящей встрече с Лавровым в Маниле.
ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил в среду, что намерен затронуть тему украинского конфликта на предстоящей встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Маниле.
Ранее в среду Лавров заявил, что встреча с государственным секретарем США согласована и запланирована на первую половину дня четверга.
"Мы обсудим это", - сказал Рубио журналистам в ответ на вопрос о том, планирует ли он обсуждать украинский конфликт с Лавровым.
Госсекретарь добавил, что планирует обсудить с министром иностранных дел России и ряд других тем, однако предпочел не называть их, чтобы не осложнять процесс переговоров.
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