Рубио обсудит с Лавровым роль США в урегулировании украинского конфликта

Летом 2025 года президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели переговоры в Анкоридже, лидеры обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Рубио в июне заявил, что на саммите не было достигнуто окончательных договоренностей по Украине. По его словам, "на Аляске были предложения, но на Аляске не было соглашений".