Рубио обсудит с Лавровым роль США в урегулировании украинского конфликта

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что обсудит с главой МИД России Сергеем Лавровым возможность для США сыграть конструктивную роль в урегулировании украинского конфликта.
- Лавров сообщил о запланированной встрече с Рубио и выразил уверенность в ее полезности, несмотря на неоднозначные комментарии США по итогам встречи лидеров в Анкоридже.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что обсудит с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, есть ли сейчас возможность для США сыграть конструктивную роль в урегулировании украинского конфликта.
"Мы обсудим это и посмотрим, есть ли сейчас окно возможностей или возможность, чтобы мы сыграли конструктивную роль", - сказал он журналистам в Маниле.
Его общение с прессой транслировал телеканал WION.
Лавров ранее сообщил, что встреча с Рубио запланирована на четверг, и пообещал поинтересоваться у Рубио о позиции, которую сейчас США заняли по урегулированию на Украине с учетом "неоднозначных комментариев" последнего итогов встречи лидеров двух стран в Анкоридже. Лавров выразил уверенность, что встреча с государственным секретарем США в любом случае будет полезной.
Летом 2025 года президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели переговоры в Анкоридже, лидеры обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Рубио в июне заявил, что на саммите не было достигнуто окончательных договоренностей по Украине. По его словам, "на Аляске были предложения, но на Аляске не было соглашений".
Лавров заявил, что президенты РФ и США обсудили предложения Вашингтона по Украине, которые были приняты российской стороной, поэтому со стороны госсекретаря США Марко Рубио "не очень изящно" говорить о том, что в Анкоридже якобы не было никакого соглашения.