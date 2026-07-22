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Бизнес в России ждет сохранения ключевой ставки, заявил Шохин - РИА Новости, 22.07.2026
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11:51 22.07.2026
Бизнес в России ждет сохранения ключевой ставки, заявил Шохин

Шохин допустил сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 14,25 процента

© РИА НовостиПрезидент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский бизнес допускает сохранение ключевой ставки Банка России на текущем уровне в 14,25% из-за ситуации с топливом и предполагаемого роста расходов федерального бюджета.
  • Александр Шохин отметил, что замедление инфляции и охлаждение кредитной активности создали предпосылки для смягчения денежно-кредитной политики, но бизнес готовится ко всем вариантам развития событий, включая сохранение ставки на текущем уровне.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Российский бизнес допускает сохранение ключевой ставки Банка России на текущем уровне в 14,25% на фоне ситуации с топливом и предполагаемого роста расходов федерального бюджета, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
"Ситуация на рынке топлива перестала ухудшаться, но ценовой шок оказался достаточно серьезным, да и на окончательную нормализацию ситуации на рынке уйдет какое-то время. Расходы федерального бюджета и величина дефицита в 2026 году будут увеличиваться, исходя из данных "Электронного бюджета". Это как раз те факторы, которые будут негативно влиять на динамику снижения ставки", - говорится в комментарии главы РСПП, размещенном на сайте организации.
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Шохин добавил, что бизнес понимает аргументы, которыми может руководствоваться Банк России в случае, если советом директоров будет принято решение не снижать ставку.
При этом он указал, что "замедление инфляции и охлаждение кредитной активности уже создали объективные предпосылки для смягчения денежно-кредитной политики".
"Но на всякий случай готовимся ко всем вариантам развития событий, включая ее сохранение на текущем уровне", - заключил глава РСПП.
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков ранее говорили, что Банк России в эту пятницу впервые за год сохранит ключевую ставку - она останется на уровне 14,25%. При этом часть из них допускает и снижение, но минимальным шагом - до 14%.
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ЭкономикаАлександр ШохинРоссийский союз промышленников и предпринимателей
 
 
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