Бизнес в России ждет сохранения ключевой ставки, заявил Шохин

Краткий пересказ от РИА ИИ Российский бизнес допускает сохранение ключевой ставки Банка России на текущем уровне в 14,25% из-за ситуации с топливом и предполагаемого роста расходов федерального бюджета.

Александр Шохин отметил, что замедление инфляции и охлаждение кредитной активности создали предпосылки для смягчения денежно-кредитной политики, но бизнес готовится ко всем вариантам развития событий, включая сохранение ставки на текущем уровне.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Российский бизнес допускает сохранение ключевой ставки Банка России на текущем уровне в 14,25% на фоне ситуации с топливом и предполагаемого роста расходов федерального бюджета, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

"Ситуация на рынке топлива перестала ухудшаться, но ценовой шок оказался достаточно серьезным, да и на окончательную нормализацию ситуации на рынке уйдет какое-то время. Расходы федерального бюджета и величина дефицита в 2026 году будут увеличиваться, исходя из данных "Электронного бюджета". Это как раз те факторы, которые будут негативно влиять на динамику снижения ставки", - говорится в комментарии главы РСПП , размещенном на сайте организации.

Шохин добавил, что бизнес понимает аргументы, которыми может руководствоваться Банк России в случае, если советом директоров будет принято решение не снижать ставку.

При этом он указал, что "замедление инфляции и охлаждение кредитной активности уже создали объективные предпосылки для смягчения денежно-кредитной политики".

"Но на всякий случай готовимся ко всем вариантам развития событий, включая ее сохранение на текущем уровне", - заключил глава РСПП.