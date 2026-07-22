Пострадавшая в Грузии девушка не обращалась в Секцию интересов России

Краткий пересказ от РИА ИИ Пострадавшая при нападении россиянка не обращалась за содействием в Секцию интересов России в Грузии.

МВД Грузии возбудило дело по статье 120 Уголовного кодекса Грузии (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

Гражданин Грузии Георгий Чигладзе задержан.

МОСКВА, 22 июл - Новости. Сотрудники Секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии сообщили РИА Новости, что пострадавшая при нападении россиянка к ним не обращалась, о ситуации с ней они узнали из СМИ.

"Секции интересов России в Грузии известно о конфликте между предположительно гражданином Грузии и предположительно гражданкой России из средств массовой информации, поскольку пострадавшая не обращалась за содействием в Секцию интересов России",- рассказали там.

По словам собеседников агентства, согласно пресс-релизу МВД Грузии, возбуждено дело по статье 120 Уголовного кодекса Грузии (умышленное причинение легкого вреда здоровью, максимальный срок наказания - лишение свободы на срок до трех лет)".

"Как сообщили СМИ в прокуратуре Грузии, женщинам, участвовавшим в конфликте, по состоянию на сегодняшний день не запрещали покидать территорию страны", - указали в Секции интересов России.

МВД Грузии 19 июля сообщило о задержании гражданина республики Георгия Чигладзе по обвинению в умышленном причинении легкого вреда здоровью иностранке. По данным ведомства, инцидент произошел в одной из гостиниц Телави во время свадебного торжества. По версии следствия, между участниками свадьбы и иностранными туристами произошел конфликт, после чего мужчина проник в гостиничный номер и напал на одну из женщин.

Очевидица инцидента Владислава Бородина в понедельник рассказала РИА Новости, что после конфликта на свадьбе в отеле мужчина ворвался в номер к туристкам, начал их толкать и ударил одну из них. Пострадавшую Юлию Нестерюк доставили в больницу, у нее диагностировали перелом носа.