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Пострадавшая в Грузии девушка не обращалась в Секцию интересов России - РИА Новости, 22.07.2026
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21:52 22.07.2026
Пострадавшая в Грузии девушка не обращалась в Секцию интересов России

Пострадавшая при нападении в Грузии девушка не обращалась в Секцию интересов РФ

© Кадр видео из соцсетейКадр видео конфликта в Кахетии
Кадр видео конфликта в Кахетии - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Кадр видео из соцсетей
Кадр видео конфликта в Кахетии
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пострадавшая при нападении россиянка не обращалась за содействием в Секцию интересов России в Грузии.
  • МВД Грузии возбудило дело по статье 120 Уголовного кодекса Грузии (умышленное причинение легкого вреда здоровью).
  • Гражданин Грузии Георгий Чигладзе задержан.
МОСКВА, 22 июл - Новости. Сотрудники Секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии сообщили РИА Новости, что пострадавшая при нападении россиянка к ним не обращалась, о ситуации с ней они узнали из СМИ.
"Секции интересов России в Грузии известно о конфликте между предположительно гражданином Грузии и предположительно гражданкой России из средств массовой информации, поскольку пострадавшая не обращалась за содействием в Секцию интересов России",- рассказали там.
По словам собеседников агентства, согласно пресс-релизу МВД Грузии, возбуждено дело по статье 120 Уголовного кодекса Грузии (умышленное причинение легкого вреда здоровью, максимальный срок наказания - лишение свободы на срок до трех лет)".
"Как сообщили СМИ в прокуратуре Грузии, женщинам, участвовавшим в конфликте, по состоянию на сегодняшний день не запрещали покидать территорию страны", - указали в Секции интересов России.
МВД Грузии 19 июля сообщило о задержании гражданина республики Георгия Чигладзе по обвинению в умышленном причинении легкого вреда здоровью иностранке. По данным ведомства, инцидент произошел в одной из гостиниц Телави во время свадебного торжества. По версии следствия, между участниками свадьбы и иностранными туристами произошел конфликт, после чего мужчина проник в гостиничный номер и напал на одну из женщин.
Очевидица инцидента Владислава Бородина в понедельник рассказала РИА Новости, что после конфликта на свадьбе в отеле мужчина ворвался в номер к туристкам, начал их толкать и ударил одну из них. Пострадавшую Юлию Нестерюк доставили в больницу, у нее диагностировали перелом носа.
Во вторник Телавский районный суд освободил под залог в 5 тысяч лари (около 1,85 тысячи долларов) Чигладзе.
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