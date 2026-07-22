ВС России поразили два сухогруза, доставлявших грузы для ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ ВС России поразили два сухогруза, которые осуществляли доставку грузов для ВСУ в порты "Одесса" и "Черноморск".

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. ВС России поразили еще два сухогруза, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ в порты "Одесса" и "Черноморск", сообщило Минобороны России.

По данным военного ведомства, ВС РФ продолжили нанесение ударов по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ

"Ударными беспилотными летательными аппаратами на переходе морем поражены еще два сухогруза, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ в порты "Одесса" и "Черноморск", - говорится в сообщении.