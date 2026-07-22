ВС России поразили два сухогруза, доставлявших грузы для ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России поразили два сухогруза, которые осуществляли доставку грузов для ВСУ в порты "Одесса" и "Черноморск".
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. ВС России поразили еще два сухогруза, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ в порты "Одесса" и "Черноморск", сообщило Минобороны России.
"Ударными беспилотными летательными аппаратами на переходе морем поражены еще два сухогруза, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ в порты "Одесса" и "Черноморск", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в четверг в порту "Черноморск" был уничтожен сухогруз в момент разгрузки грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ. Также в порту "Одесса" были поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения