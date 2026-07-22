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ВС России поразили два сухогруза, доставлявших грузы для ВСУ - РИА Новости, 22.07.2026
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19:09 22.07.2026 (обновлено: 19:21 22.07.2026)
ВС России поразили два сухогруза, доставлявших грузы для ВСУ

МО РФ: ВС России поразили еще два сухогруза, доставлявших грузы для ВСУ

© Минобороны России/MAXАвиация ВКС России
Авиация ВКС России - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Минобороны России/MAX
Авиация ВКС России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС России поразили два сухогруза, которые осуществляли доставку грузов для ВСУ в порты "Одесса" и "Черноморск".
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. ВС России поразили еще два сухогруза, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ в порты "Одесса" и "Черноморск", сообщило Минобороны России.
По данным военного ведомства, ВС РФ продолжили нанесение ударов по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ.
"Ударными беспилотными летательными аппаратами на переходе морем поражены еще два сухогруза, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ в порты "Одесса" и "Черноморск", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в четверг в порту "Черноморск" был уничтожен сухогруз в момент разгрузки грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ. Также в порту "Одесса" были поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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