Как пояснял посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник, киевский режим использует морской путь как круглосуточный канал доставки вооружений. По его словам, за последние дни через одесские порты прошли около восьми тысяч судов с военными грузами, что объясняет нанесение ударов по этим целям.

В Минобороны не раз подчеркивали, что армия бьет по инфраструктуре для снижения военно-экономического потенциала противника. При этом бойцы применяют ударные БПЛА и высокоточное оружие большой дальности, способное уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.