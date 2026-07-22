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ВС России ударили по складам и судам с военными грузами в Одесской области - РИА Новости, 22.07.2026
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17:43 22.07.2026 (обновлено: 18:18 22.07.2026)
ВС России ударили по складам и судам с военными грузами в Одесской области

ВС России поразили склады с БПЛА и суда с военными грузами в районе Одессы

© AP Photo / Efrem LukatskyДрон "Герань-2" в небе над Украиной
Дрон Герань-2 в небе над Украиной - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Дрон "Герань-2" в небе над Украиной. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские военные ударили по инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ.
  • Целями стали склады БПЛА, портовые хранилища и суда с продукцией военного назначения в Одесской области.
  • Их поразили с применением ударных дронов и высокоточного оружия дальнего действия.
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Российские военные продолжают наносить удары по украинской инфраструктуре, задействованной в интересах ВСУ, сообщило Минобороны России.
"В городе Одесса и населенном пункте Молодежное ударными БПЛА поражены три склада с беспилотными летательными аппаратами", — рассказали там.
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Другими целями авиации и беспилотных войск стали:
  • сухогруз, из которого разгружали поставки для боевиков, склады с военными средствами и резервуары с горюче-смазочными материалами в порту Черноморск;
  • объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения продукции военного назначения в порту Одесса;
  • сухогруз и балкер, осуществлявшие доставку для ВСУ в порт Одесса.
Как пояснял посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник, киевский режим использует морской путь как круглосуточный канал доставки вооружений. По его словам, за последние дни через одесские порты прошли около восьми тысяч судов с военными грузами, что объясняет нанесение ударов по этим целям.
В Минобороны не раз подчеркивали, что армия бьет по инфраструктуре для снижения военно-экономического потенциала противника. При этом бойцы применяют ударные БПЛА и высокоточное оружие большой дальности, способное уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияОдессаУкраинаОдесская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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