В Госдуме предположили, что певец Воробьев решил вернуться в Россию

Краткий пересказ от РИА ИИ Российский певец и актер Алексей Воробьев продал виллу в Голливуде за 1,6 миллиона долларов, что на 20% ниже первоначальной цены.

Депутат Госдумы Александр Толмачев предположил, что Воробьев решил вернуться в Россию, и поддержал это решение.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Александр Толмачев ("Единая Россия") в беседе с РИА Новости предположил, что российский певец и актер Алексей Воробьев, продавший виллу в Голливуде, решил вернуться в Россию, поддержав такое решение.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что Воробьев продал свою виллу в Голливудских Холмах за 1,6 миллиона долларов (около 125 миллионов рублей), на 20% ниже первоначальной цены.

"Лучше, когда человек и живет, и творит в родной стране. Возможно, артист прислушался к многочисленным голосам поклонников, коллег и общественных деятелей, которые призывали целиком и полностью быть в России", - сказал Толмачев.

"Дома — лучше. Хороший пример для многих "мастеров культуры", которые показали себя не с лучшей стороны после начала специальной военной операции", - добавил он.