Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предположили, что певец Воробьев решил вернуться в Россию - РИА Новости, 22.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:35 22.07.2026
В Госдуме предположили, что певец Воробьев решил вернуться в Россию

Депутат Толмачев предположил, что Алексей Воробьев решил вернуться в Россию

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГерб России на здании Государственной думы
Герб России на здании Государственной думы - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Герб России на здании Государственной думы . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский певец и актер Алексей Воробьев продал виллу в Голливуде за 1,6 миллиона долларов, что на 20% ниже первоначальной цены.
  • Депутат Госдумы Александр Толмачев предположил, что Воробьев решил вернуться в Россию, и поддержал это решение.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Александр Толмачев ("Единая Россия") в беседе с РИА Новости предположил, что российский певец и актер Алексей Воробьев, продавший виллу в Голливуде, решил вернуться в Россию, поддержав такое решение.
Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что Воробьев продал свою виллу в Голливудских Холмах за 1,6 миллиона долларов (около 125 миллионов рублей), на 20% ниже первоначальной цены.
"Лучше, когда человек и живет, и творит в родной стране. Возможно, артист прислушался к многочисленным голосам поклонников, коллег и общественных деятелей, которые призывали целиком и полностью быть в России", - сказал Толмачев.
"Дома — лучше. Хороший пример для многих "мастеров культуры", которые показали себя не с лучшей стороны после начала специальной военной операции", - добавил он.
В январе прошлого года Воробьев сообщил, что эвакуировался с корги Моцартом из своего дома в Лос-Анджелесе из-за пожара. Тогда депутат Толмачев призвал российского певца вернуться из США в Москву.
Певец Алексей Воробьев - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
СМИ: Алексей Воробьев продал виллу в Голливуде за 125 миллионов рублей
Вчера, 11:42
 
РоссияАлексей ВоробьевГосдума РФГолливудЛос-Анджелес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала