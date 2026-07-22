В Госдуме предположили, что певец Воробьев решил вернуться в Россию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский певец и актер Алексей Воробьев продал виллу в Голливуде за 1,6 миллиона долларов, что на 20% ниже первоначальной цены.
- Депутат Госдумы Александр Толмачев предположил, что Воробьев решил вернуться в Россию, и поддержал это решение.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Александр Толмачев ("Единая Россия") в беседе с РИА Новости предположил, что российский певец и актер Алексей Воробьев, продавший виллу в Голливуде, решил вернуться в Россию, поддержав такое решение.
Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что Воробьев продал свою виллу в Голливудских Холмах за 1,6 миллиона долларов (около 125 миллионов рублей), на 20% ниже первоначальной цены.
"Лучше, когда человек и живет, и творит в родной стране. Возможно, артист прислушался к многочисленным голосам поклонников, коллег и общественных деятелей, которые призывали целиком и полностью быть в России", - сказал Толмачев.
"Дома — лучше. Хороший пример для многих "мастеров культуры", которые показали себя не с лучшей стороны после начала специальной военной операции", - добавил он.
В январе прошлого года Воробьев сообщил, что эвакуировался с корги Моцартом из своего дома в Лос-Анджелесе из-за пожара. Тогда депутат Толмачев призвал российского певца вернуться из США в Москву.