Краткий пересказ от РИА ИИ Читатели немецкого портала Die Welt активно обсуждают недовольство некоторых стран Евросоюза новым пакетом санкций против России.

Комментаторы выражают разочарование политикой ЕС и призывают к мирному решению конфликтов.

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Читатели немецкого портала Читатели немецкого портала Die Welt активно обсуждают недовольство некоторых стран Евросоюза новым пакетом санкций против России.

"Они просто не понимают. Мир стал чуждым понятием для Брюсселя Берлина . Куда делся пацифизм? Три года назад в Анкаре можно было принять мудрое решение, но Украина и ЕС предпочли продемонстрировать свою силу. Настоящая трагедия!" — написал один из комментаторов.

"Сосредоточьтесь на мире, а не на санкциях. Встретьтесь с Владимиром Путиным. Прекратите произносить пустые речи. Наконец-то примите ситуацию такой, какая она есть. И точка", — отметил другой.

"Настало время всем странам мира объединиться и ввести санкции против ЕС. Нам нужно вернуться к здравому смыслу", — обрушился с критикой третий.

"Теперь это всплыло наружу. Все эти трусы прятались за спиной Виктора Орбана", — поделился мнением еще один пользователь.

"ЕС — это зловещий гигант, питающийся нашими налоговыми деньгами", — заключили читатели.

Ранее газета Financial Times писала, что шесть членов ЕС потребовали исключений или полностью заблокировали 21-й пакет санкций против России. В частности, Париж и Рим призвали смягчить запрет на выдачу виз российским военнослужащим, а Лиссабон и Берлин — на покупку рыбы. Вена потребовала разморозить активы Москвы на два миллиарда евро, а Афины — не вводить ограничения на перевозку СПГ в третьи страны.

На этом фоне Еврокомиссия рассматривает удаление отдельных пунктов из 21-го пакета мер, отмечает FT.