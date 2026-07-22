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"Встретьтесь с Путиным": случившееся с ЕС из-за России разгневало немцев - РИА Новости, 22.07.2026
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16:55 22.07.2026 (обновлено: 17:15 22.07.2026)

"Встретьтесь с Путиным": случившееся с ЕС из-за России разгневало немцев

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Читатели немецкого портала Die Welt активно обсуждают недовольство некоторых стран Евросоюза новым пакетом санкций против России.
  • Комментаторы выражают разочарование политикой ЕС и призывают к мирному решению конфликтов.
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Читатели немецкого портала Die Welt активно обсуждают недовольство некоторых стран Евросоюза новым пакетом санкций против России.
"Они просто не понимают. Мир стал чуждым понятием для Брюсселя и Берлина. Куда делся пацифизм? Три года назад в Анкаре можно было принять мудрое решение, но Украина и ЕС предпочли продемонстрировать свою силу. Настоящая трагедия!" — написал один из комментаторов.
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"Сосредоточьтесь на мире, а не на санкциях. Встретьтесь с Владимиром Путиным. Прекратите произносить пустые речи. Наконец-то примите ситуацию такой, какая она есть. И точка", — отметил другой.
"Настало время всем странам мира объединиться и ввести санкции против ЕС. Нам нужно вернуться к здравому смыслу", — обрушился с критикой третий.
"Теперь это всплыло наружу. Все эти трусы прятались за спиной Виктора Орбана", — поделился мнением еще один пользователь.
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"ЕС — это зловещий гигант, питающийся нашими налоговыми деньгами", — заключили читатели.
Ранее газета Financial Times писала, что шесть членов ЕС потребовали исключений или полностью заблокировали 21-й пакет санкций против России. В частности, Париж и Рим призвали смягчить запрет на выдачу виз российским военнослужащим, а Лиссабон и Берлин — на покупку рыбы. Вена потребовала разморозить активы Москвы на два миллиарда евро, а Афины — не вводить ограничения на перевозку СПГ в третьи страны.
На этом фоне Еврокомиссия рассматривает удаление отдельных пунктов из 21-го пакета мер, отмечает FT.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением. Самим западным странам не хватает мужества признать провал политики ограничений, хотя внутри этих государств регулярно говорят об их неэффективности.
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