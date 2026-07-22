Краткий пересказ от РИА ИИ
- Читатели немецкого портала Die Welt активно обсуждают недовольство некоторых стран Евросоюза новым пакетом санкций против России.
- Комментаторы выражают разочарование политикой ЕС и призывают к мирному решению конфликтов.
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Читатели немецкого портала Die Welt активно обсуждают недовольство некоторых стран Евросоюза новым пакетом санкций против России.
"Сосредоточьтесь на мире, а не на санкциях. Встретьтесь с Владимиром Путиным. Прекратите произносить пустые речи. Наконец-то примите ситуацию такой, какая она есть. И точка", — отметил другой.
"Настало время всем странам мира объединиться и ввести санкции против ЕС. Нам нужно вернуться к здравому смыслу", — обрушился с критикой третий.
"Теперь это всплыло наружу. Все эти трусы прятались за спиной Виктора Орбана", — поделился мнением еще один пользователь.
"ЕС — это зловещий гигант, питающийся нашими налоговыми деньгами", — заключили читатели.
Ранее газета Financial Times писала, что шесть членов ЕС потребовали исключений или полностью заблокировали 21-й пакет санкций против России. В частности, Париж и Рим призвали смягчить запрет на выдачу виз российским военнослужащим, а Лиссабон и Берлин — на покупку рыбы. Вена потребовала разморозить активы Москвы на два миллиарда евро, а Афины — не вводить ограничения на перевозку СПГ в третьи страны.
На этом фоне Еврокомиссия рассматривает удаление отдельных пунктов из 21-го пакета мер, отмечает FT.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением. Самим западным странам не хватает мужества признать провал политики ограничений, хотя внутри этих государств регулярно говорят об их неэффективности.