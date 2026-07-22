Глава комитета Госдумы Нилов решил не переизбираться, заявил Володин

Председатель комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Архивное фото

Председатель комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов решил не переизбираться в Государственную Думу.

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов решил не переизбираться в ГД, сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

Ярослав Евгеньевич Нилов - многие министерства должны за него бороться. Он решил не переизбираться в Государственную Думу", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.

Он отметил, что Нилов, представляя оппозиционную фракцию, многое сделал, возглавляя ключевой комитет. По словам председателя Госдумы, Нилов - готовый статс-секретарь.