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Глава комитета Госдумы Нилов решил не переизбираться, заявил Володин - РИА Новости, 22.07.2026
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14:43 22.07.2026
Глава комитета Госдумы Нилов решил не переизбираться, заявил Володин

Володин: Нилов решил не переизбираться в Госдуму

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов
Председатель комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов решил не переизбираться в Государственную Думу.
  • Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября 2026 года.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов решил не переизбираться в ГД, сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.
"Ярослав Евгеньевич Нилов - многие министерства должны за него бороться. Он решил не переизбираться в Государственную Думу", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.
Он отметил, что Нилов, представляя оппозиционную фракцию, многое сделал, возглавляя ключевой комитет. По словам председателя Госдумы, Нилов - готовый статс-секретарь.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
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ПолитикаРоссияЯрослав НиловВячеслав ВолодинВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
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