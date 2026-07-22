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Володин: тема защиты граждан от мошенников остается на контроле депутатов - РИА Новости, 22.07.2026
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14:07 22.07.2026
Володин: тема защиты граждан от мошенников остается на контроле депутатов

В Госдуме приняли 19 законов о защите граждан от мошенников

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тема защиты граждан от мошенников остается на контроле депутатов Госдумы.
  • Принято 19 законов в сфере защиты граждан от мошенников.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Тема защиты граждан от мошенников остается на контроле депутатов Госдумы, принято 19 законов в этой сфере, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Правильно также отметить работу по защите граждан от мошенников. Развиваются технологии, мошенники их используют, поэтому мы со своей стороны должны формировать правовое поле для того, чтобы защищать людей от тех, кто пользуется доверчивостью, и тем более использует новые технологии. Принято 19 законов, созданы механизмы противодействия преступникам, эту тему держим на постоянном контроле", - сказал Володин в ходе выступления на пленарном заседании.
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