Краткий пересказ от РИА ИИ Председатель комитета начальников штабов США генерал Джон Кейн заявил, что Россия не является другом Соединенным Штатам.

Он назвал отношения между странами сложными.

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Россия не является другом Соединенным Штатам, заявил председатель комитета начальников штабов США генерал Джон Кейн во время слушаний в сенатском комитете по ассигнованиям, его слова приводит Россия не является другом Соединенным Штатам, заявил председатель комитета начальников штабов США генерал Джон Кейн во время слушаний в сенатском комитете по ассигнованиям, его слова приводит AirForceTimes

В ответ на вопрос о характере отношений между странами, он назвал их сложными.

"Но нет, я не думаю, что они наши друзья", — добавил Кейн после короткой паузы.

В начале июля представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в интервью Weltwoche, что двусторонние отношения Москвы и Вашингтона находятся на "нулевом уровне".