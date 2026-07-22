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В США сделали дерзкое заявление о России - РИА Новости, 22.07.2026
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08:38 22.07.2026
В США сделали дерзкое заявление о России

Генерал Кейн: РФ не является другом США

© AP Photo / Mark SchiefelbeinЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель комитета начальников штабов США генерал Джон Кейн заявил, что Россия не является другом Соединенным Штатам.
  • Он назвал отношения между странами сложными.
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Россия не является другом Соединенным Штатам, заявил председатель комитета начальников штабов США генерал Джон Кейн во время слушаний в сенатском комитете по ассигнованиям, его слова приводит AirForceTimes.
В ответ на вопрос о характере отношений между странами, он назвал их сложными.
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"Но нет, я не думаю, что они наши друзья", — добавил Кейн после короткой паузы.
В начале июля представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в интервью Weltwoche, что двусторонние отношения Москвы и Вашингтона находятся на "нулевом уровне".
Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме, посвященной 250-летию независимости Соединенных Штатов Америки, подчеркнул, что налаживание конструктивных связей между Москвой и Вашингтоном отвечает интересам не только народов двух стран, но и всего мирового сообщества.
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