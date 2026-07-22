Краткий пересказ от РИА ИИ
- Председатель комитета начальников штабов США генерал Джон Кейн заявил, что Россия не является другом Соединенным Штатам.
- Он назвал отношения между странами сложными.
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Россия не является другом Соединенным Штатам, заявил председатель комитета начальников штабов США генерал Джон Кейн во время слушаний в сенатском комитете по ассигнованиям, его слова приводит AirForceTimes.
В ответ на вопрос о характере отношений между странами, он назвал их сложными.
"Но нет, я не думаю, что они наши друзья", — добавил Кейн после короткой паузы.
В начале июля представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в интервью Weltwoche, что двусторонние отношения Москвы и Вашингтона находятся на "нулевом уровне".
Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме, посвященной 250-летию независимости Соединенных Штатов Америки, подчеркнул, что налаживание конструктивных связей между Москвой и Вашингтоном отвечает интересам не только народов двух стран, но и всего мирового сообщества.