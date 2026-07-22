Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Европа не может противостоять России в военном плане.
- По словам эксперта, у Западной Европы отсутствует армия и нет сил для свержения или замены нынешних правительств.
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Европа не может противостоять России в военном плане, несмотря на агрессивные заявления, заявил в интервью изданию Myśl Polska полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор.
По его словам, европейцам следует начать видеть друг друга такими, какие они есть на самом деле, а не такими, какими они себя считают.
"Я думаю, все больше европейцев это понимают, но в настоящее время у них нет сил свергнуть или заменить нынешние правительства", — резюмировал Макгрегор.
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Владимир Путин неоднократно объяснял, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Он также подчеркивал, что Москва в состоянии ответить на любые существующие и возникающие угрозы собственной безопасности.
В апреле Дмитрий Песков заявил, что устремления Европы к дальнейшей милитаризации и нуклеаризации не способствуют стабильности и предсказуемости на континенте.