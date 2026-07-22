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"Армия отсутствует": в США выступили с предупреждением о войне с Россией - РИА Новости, 22.07.2026
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02:30 22.07.2026
"Армия отсутствует": в США выступили с предупреждением о войне с Россией

Макгрегор: ЕС не может противостоять России

© AP Photo / Rahmat GulФлаги США на фоне Капитолия в Вашингтоне
Флаги США на фоне Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© AP Photo / Rahmat Gul
Флаги США на фоне Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Европа не может противостоять России в военном плане.
  • По словам эксперта, у Западной Европы отсутствует армия и нет сил для свержения или замены нынешних правительств.
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Европа не может противостоять России в военном плане, несмотря на агрессивные заявления, заявил в интервью изданию Myśl Polska полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор.
"Чем больше я изучаю ситуацию, тем больше понимаю, что прогресс (в наращивании военного потенциала. — Прим. ред.) был довольно медленным. ЕС не способен противостоять России. У Западной Европы отсутствует армия", — сказал эксперт.
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По его словам, европейцам следует начать видеть друг друга такими, какие они есть на самом деле, а не такими, какими они себя считают.
"Я думаю, все больше европейцев это понимают, но в настоящее время у них нет сил свергнуть или заменить нынешние правительства", — резюмировал Макгрегор.
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