"Армия отсутствует": в США выступили с предупреждением о войне с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ Полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Европа не может противостоять России в военном плане.

По словам эксперта, у Западной Европы отсутствует армия и нет сил для свержения или замены нынешних правительств.

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Европа не может противостоять России в военном плане, несмотря на агрессивные заявления, заявил в интервью изданию Европа не может противостоять России в военном плане, несмотря на агрессивные заявления, заявил в интервью изданию Myśl Polska полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор.

"Чем больше я изучаю ситуацию, тем больше понимаю, что прогресс (в наращивании военного потенциала. — Прим. ред.) был довольно медленным. ЕС не способен противостоять России . У Западной Европы отсутствует армия", — сказал эксперт.

По его словам, европейцам следует начать видеть друг друга такими, какие они есть на самом деле, а не такими, какими они себя считают.

"Я думаю, все больше европейцев это понимают, но в настоящее время у них нет сил свергнуть или заменить нынешние правительства", — резюмировал Макгрегор.

Владимир Путин неоднократно объяснял, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Он также подчеркивал, что Москва в состоянии ответить на любые существующие и возникающие угрозы собственной безопасности.