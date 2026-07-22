В Турции произошло ДТП с автобусом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ДТП с автобусом на трассе Кютахья — Афьонкарахисар в Турции более тридцати человек пострадали.
- По предварительным данным посольства РФ в Анкаре, россияне в ДТП не пострадали.
АНКАРА, 22 июл – РИА Новости. Россияне, предварительно, не пострадали в ДТП с автобусом на трассе Кютахья - Афьонкарахисар в Турции, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Анкаре.
Более тридцати человек пострадали в ДТП с автобусом в центральной части Турции в среду. Источник РИА Новости в Минздраве Турции сообщил, что ДТП случилось с пассажирским автобусом, поэтому вероятность наличия в нем туристов и иностранных граждан минимальна.
"По предварительным данным экстренных служб, российских граждан среди пострадавших нет", - сообщили РИА Новости в диппредставительстве.
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21 июля, 21:12