Госдума ввела для регионов единый подход к привлечению капитальных вложений

Краткий пересказ от РИА ИИ Госдума приняла закон для обеспечения единого подхода к развитию инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений в регионах России.

Закон предоставляет бизнесу ряд преимуществ, включая доступ к актуальной информации о господдержке и принцип «одного окна» при сопровождении инвестпроектов.

Документ закрепляет полномочия субъектов РФ по определению региональных агентств развития, инвестиционных комитетов и формированию механизма обратной связи с инвесторами.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон для обеспечения в регионах России единого подхода к развитию инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений.

Закон дает бизнесу ряд преимуществ, заявил журналистам член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин

Во-первых, инвесторы смогут получать актуальную информацию о мерах господдержки и нюансах реализации проектов. Во-вторых, будет действовать принцип "одного окна" - при сопровождении инвестпроектов инвесторам не придется самим тратить время на подготовку и подачу документов, будет осуществляться представление их интересов при получении необходимых услуг. Кроме того, упрощается взаимодействие с госорганами.

Документ законодательно закрепляет полномочия субъектов РФ по определению региональных агентств развития (специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе с инвесторами) и инвестиционных комитетов; утверждению инвестиционных деклараций; формированию механизма обратной связи с инвесторами.

Закрепляются и полномочия субъектов РФ по участию в мониторинге достижения целевых показателей эффективности реализации инструментов, направленных на обеспечение в регионах единого подхода к развитию инвестиционной деятельности в форме капвложений. Мониторинг будут проводить федеральные органы, причем участвовать в его проведении смогут и общественные объединения предпринимателей.