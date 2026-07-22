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Госдума ввела для регионов единый подход к привлечению капитальных вложений - РИА Новости, 22.07.2026
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12:53 22.07.2026 (обновлено: 13:05 22.07.2026)
Госдума ввела для регионов единый подход к привлечению капитальных вложений

ГД ввела для регионов единый подход к привлечению капвложений

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума приняла закон для обеспечения единого подхода к развитию инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений в регионах России.
  • Закон предоставляет бизнесу ряд преимуществ, включая доступ к актуальной информации о господдержке и принцип «одного окна» при сопровождении инвестпроектов.
  • Документ закрепляет полномочия субъектов РФ по определению региональных агентств развития, инвестиционных комитетов и формированию механизма обратной связи с инвесторами.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон для обеспечения в регионах России единого подхода к развитию инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений.
Закон дает бизнесу ряд преимуществ, заявил журналистам член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин.
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Во-первых, инвесторы смогут получать актуальную информацию о мерах господдержки и нюансах реализации проектов. Во-вторых, будет действовать принцип "одного окна" - при сопровождении инвестпроектов инвесторам не придется самим тратить время на подготовку и подачу документов, будет осуществляться представление их интересов при получении необходимых услуг. Кроме того, упрощается взаимодействие с госорганами.
Документ законодательно закрепляет полномочия субъектов РФ по определению региональных агентств развития (специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе с инвесторами) и инвестиционных комитетов; утверждению инвестиционных деклараций; формированию механизма обратной связи с инвесторами.
Закрепляются и полномочия субъектов РФ по участию в мониторинге достижения целевых показателей эффективности реализации инструментов, направленных на обеспечение в регионах единого подхода к развитию инвестиционной деятельности в форме капвложений. Мониторинг будут проводить федеральные органы, причем участвовать в его проведении смогут и общественные объединения предпринимателей.
Перечень соответствующих целевых показателей и порядок проведения мониторинга будет устанавливать правительство РФ. Доклад о результатах мониторинга кабмин ежегодно будет представлять президенту России и размещать на своем официальном сайте.
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