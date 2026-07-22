Россия заинтересована в прекращении конфликта Ирана и США, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия заинтересована в прекращении конфликта Ирана и США, так как эскалация негативно влияет на мировую экономику, заявил Сергей Лавров.

Лавров подчеркнул, что продолжение боевых действий не отвечает интересам ни Вашингтона, ни Тегерана.

Глава МИД РФ отметил, что России нужны стабильные цены на энергоносители для долгосрочного планирования политики.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Россия заинтересована в прекращении конфликта Ирана и США, так как эскалация негативно влияет на мировую экономику, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы хотим, чтобы это (боевые действия между США Ираном - ред.) прекратилось. Это влияет на мировую экономику, а Россия - часть мировой экономики", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам министерских мероприятий АСЕАН в Маниле.

Министр подчеркнул, что продолжение боевых действий не отвечает интересам ни Вашингтона, ни Тегерана. Он также опроверг мнение, что Москва якобы извлекает выгоду из подорожания нефти выше 90 долларов за баррель, отметив, что России нужны стабильные цены на энергоносители для долгосрочного планирования политики.

"Наша экономика... должна делать все, чтобы укреплять свой суверенитет в тех сферах, которые имеют жизненно важное значение для функционирования нашего государства", - добавил Лавров.

Тегеран и Вашингтон в июне подписали меморандум о прекращении конфликта, но в июле эскалация возобновилась после атак США в Ормузском проливе. На этом фоне биржевые цены на газ в Европе в июле превысили 716 долларов за тысячу кубометров.