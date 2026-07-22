Россияне обсуждают отечественные бойзбенды в 2,5 раза чаще, чем зарубежные

Краткий пересказ от РИА ИИ Пользователи русскоязычного сегмента соцмедиа обсуждают отечественные бойзбенды в 2,5 раза чаще, чем зарубежные.

Среди российских бойзбендов лидирует «Ласковый май», а среди зарубежных — южнокорейская группа BTS.

Аудитория BTS преимущественно женская, а интерес к «Ласковому маю» поддерживают ретро-архивы в соцсетях и мемы о советской эстраде.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Пользователи русскоязычного сегмента соцмедиа в 2,5 раза чаще обсуждают отечественные бойзбенды, чем зарубежные, при этом лидером среди иностранных коллективов остается южнокорейская группа BTS, а среди российских - "Ласковый май", следует из результатов исследования "КИОН Музыки" и системы мониторинга и анализа соцмедиа и СМИ Brand Analytics, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"Пользователи русскоязычного сегмента соцмедиа в 2,5 раза чаще обсуждают отечественные бойзбенды, чем зарубежные", - говорится в исследовании.

В рамках исследования аналитики обработали около 40 миллиардов сообщений в русскоязычных соцмедиа за период с июля 2025 года по июль 2026 года. Для анализа учитывались только упоминания музыкальных коллективов в контексте слов-маркеров, связанных с музыкой, что позволило исключить нерелевантные упоминания.

Как выяснили аналитики, рейтинг самых обсуждаемых российских бойзбендов возглавил " Ласковый май " с 230,6 тысячи упоминаний. В первую тройку также вошли " Дискотека Авария " (182,1 тысячи) и "Иванушки International" (156 тысяч). Следом расположились Gayazovs Brothers, "Отпетые мошенники", "Руки Вверх!", "Корни", Galibri & Mavik, ZOLOTO и "Челси".

Среди зарубежных коллективов первое место заняла группа BTS с 339,9 тысячи упоминаний. В топ-5 также вошли Backstreet Boys, SEVENTEEN, EXO и O-Zone.

Исследование показало, что аудитория BTS преимущественно женская: 85% сообщений о группе оставляют женщины. Чаще всего о коллективе пишут пользователи в возрасте от 18 до 34 лет, а основными площадками для обсуждений стали Telegram и "ВКонтакте".

Среди российских групп лидирует "Ласковый май". Основную аудиторию обсуждений коллектива составляют пользователи старше 55 лет, а чаще всего о группе пишут в соцсети "ВКонтакте". По мнению аналитиков, интерес к коллективу поддерживают ретро-архивы в соцсетях, мемы о советской эстраде и эксперименты с нейросетями, воссоздающими стиль группы.