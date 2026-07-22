Рейтинг@Mail.ru
Россияне обсуждают отечественные бойзбенды в 2,5 раза чаще, чем зарубежные - РИА Новости, 22.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:55 22.07.2026
Россияне обсуждают отечественные бойзбенды в 2,5 раза чаще, чем зарубежные

Россияне обсуждают бойзбенд "Ласковый май" наравне с BTS

© Ласковый майКадр из видео "Розовый вечер" группы "Ласковый май"
Кадр из видео Розовый вечер группы Ласковый май - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Ласковый май
Кадр из видео "Розовый вечер" группы "Ласковый май". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пользователи русскоязычного сегмента соцмедиа обсуждают отечественные бойзбенды в 2,5 раза чаще, чем зарубежные.
  • Среди российских бойзбендов лидирует «Ласковый май», а среди зарубежных — южнокорейская группа BTS.
  • Аудитория BTS преимущественно женская, а интерес к «Ласковому маю» поддерживают ретро-архивы в соцсетях и мемы о советской эстраде.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Пользователи русскоязычного сегмента соцмедиа в 2,5 раза чаще обсуждают отечественные бойзбенды, чем зарубежные, при этом лидером среди иностранных коллективов остается южнокорейская группа BTS, а среди российских - "Ласковый май", следует из результатов исследования "КИОН Музыки" и системы мониторинга и анализа соцмедиа и СМИ Brand Analytics, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Пользователи русскоязычного сегмента соцмедиа в 2,5 раза чаще обсуждают отечественные бойзбенды, чем зарубежные", - говорится в исследовании.
Группа BTS во время концерта в центре Сеула - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
Рудковская оценила вероятность выступления BTS в России
31 марта, 08:50
В рамках исследования аналитики обработали около 40 миллиардов сообщений в русскоязычных соцмедиа за период с июля 2025 года по июль 2026 года. Для анализа учитывались только упоминания музыкальных коллективов в контексте слов-маркеров, связанных с музыкой, что позволило исключить нерелевантные упоминания.
Как выяснили аналитики, рейтинг самых обсуждаемых российских бойзбендов возглавил "Ласковый май" с 230,6 тысячи упоминаний. В первую тройку также вошли "Дискотека Авария" (182,1 тысячи) и "Иванушки International" (156 тысяч). Следом расположились Gayazovs Brothers, "Отпетые мошенники", "Руки Вверх!", "Корни", Galibri & Mavik, ZOLOTO и "Челси".
Среди зарубежных коллективов первое место заняла группа BTS с 339,9 тысячи упоминаний. В топ-5 также вошли Backstreet Boys, SEVENTEEN, EXO и O-Zone.
Исследование показало, что аудитория BTS преимущественно женская: 85% сообщений о группе оставляют женщины. Чаще всего о коллективе пишут пользователи в возрасте от 18 до 34 лет, а основными площадками для обсуждений стали Telegram и "ВКонтакте".
Среди российских групп лидирует "Ласковый май". Основную аудиторию обсуждений коллектива составляют пользователи старше 55 лет, а чаще всего о группе пишут в соцсети "ВКонтакте". По мнению аналитиков, интерес к коллективу поддерживают ретро-архивы в соцсетях, мемы о советской эстраде и эксперименты с нейросетями, воссоздающими стиль группы.
Отдельно аналитики отметили группу "Руки Вверх!", занявшую шестое место в рейтинге. Высокие показатели коллектива связаны с юбилейным туром "Нам 30 уже!", стартовавшим весной 2026 года. По данным исследования, каждое третье сообщение о группе так или иначе связано с концертным туром.
Наушники - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
Россияне стали чаще слушать шансон, показало исследование
7 апреля, 10:19
 
ОбществоЛасковый майДискотека АварияИванушки International
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала