Турция меняет стратегию туризма, рассказал турагент

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия остается одним из ключевых туристических рынков для Турции.

Турции необходимо активнее выходить на новые рынки, такие как Китай, Индия и страны Персидского залива, чтобы обеспечить устойчивый рост отрасли.

Конкурентоспособность туристических направлений будет определяться способностью получать более высокую добавленную стоимость от каждого туриста.

АНКАРА, 22 июл – РИА Новости. Россия остается одним из ключевых туристических рынков для Турции, также отрасли необходимо активнее осваивать новые направления, чтобы повысить доходность и обеспечить устойчивый рост, заявила РИА Новости турагент в Анкаре Айшенур Озтекин.

"Россия сохранит свое стратегическое значение для турецкого туризма. Вместе с тем в рамках стратегии до 2040 года Турции необходимо активнее выходить на новые рынки, такие как Китай , Индия и страны Персидского залива, поскольку отрасли нужны более высокие доходы и устойчивый рост", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, рост издержек, курсовая политика и усиливающаяся международная конкуренция затрудняют сохранение доходов туристических компаний.

Озтекин отметила, что конкурентоспособность туристических направлений в дальнейшем будет определяться не количеством принимаемых гостей, а способностью получать более высокую добавленную стоимость от каждого туриста.

По ее словам, Китай, Индия и страны Персидского залива рассматриваются как наиболее перспективные рынки на ближайшие 15 лет. Для привлечения туристов из этих стран необходимо расширять авиасообщение и развивать новые туристические направления.

Она также отметила, что геополитические конфликты, включая украинский кризис и ситуацию на Ближнем Востоке, продолжают оказывать давление на мировой туризм.