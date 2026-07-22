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Турция меняет стратегию туризма, рассказал турагент - РИА Новости, 22.07.2026
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Туризм
 
10:51 22.07.2026
Турция меняет стратегию туризма, рассказал турагент

Турагент Озтекин: Турция меняет стратегию туризма, сохраняя ставку на россиян

© iStock.com / 9parusnikovТурецкий флаг
Турецкий флаг - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© iStock.com / 9parusnikov
Турецкий флаг. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия остается одним из ключевых туристических рынков для Турции.
  • Турции необходимо активнее выходить на новые рынки, такие как Китай, Индия и страны Персидского залива, чтобы обеспечить устойчивый рост отрасли.
  • Конкурентоспособность туристических направлений будет определяться способностью получать более высокую добавленную стоимость от каждого туриста.
АНКАРА, 22 июл – РИА Новости. Россия остается одним из ключевых туристических рынков для Турции, также отрасли необходимо активнее осваивать новые направления, чтобы повысить доходность и обеспечить устойчивый рост, заявила РИА Новости турагент в Анкаре Айшенур Озтекин.
"Россия сохранит свое стратегическое значение для турецкого туризма. Вместе с тем в рамках стратегии до 2040 года Турции необходимо активнее выходить на новые рынки, такие как Китай, Индия и страны Персидского залива, поскольку отрасли нужны более высокие доходы и устойчивый рост", — сказала собеседница агентства.
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По ее словам, рост издержек, курсовая политика и усиливающаяся международная конкуренция затрудняют сохранение доходов туристических компаний.
Озтекин отметила, что конкурентоспособность туристических направлений в дальнейшем будет определяться не количеством принимаемых гостей, а способностью получать более высокую добавленную стоимость от каждого туриста.
По ее словам, Китай, Индия и страны Персидского залива рассматриваются как наиболее перспективные рынки на ближайшие 15 лет. Для привлечения туристов из этих стран необходимо расширять авиасообщение и развивать новые туристические направления.
Она также отметила, что геополитические конфликты, включая украинский кризис и ситуацию на Ближнем Востоке, продолжают оказывать давление на мировой туризм.
Россия остается крупнейшим зарубежным туристическим рынком для Турции. По итогам 2025 года страну посетили 6,9 миллиона российских туристов, что почти на 3% больше, чем годом ранее. Россия вновь заняла первое место по числу иностранных туристов, опередив Германию и Великобританию.
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