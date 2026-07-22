Суд в Москве продлил арест бывшей девушке Паши Техника

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мещанский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания Тины Романовой под стражей.
- Романова обвиняется в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов группой лиц с использованием интернета и может получить до 6 лет лишения свободы.
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Мещанский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении Тины Романовой (она же Кристина Лекси), сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
"Мещанский суд оставил Романову в СИЗО до 28 августа", - сказали в пресс-службе.
Романова обвиняется в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов группой лиц с использованием интернета (часть 3 статьи 242 УК РФ). Ей грозит до 6 лет лишения свободы.
Паша Техник в апреле 2025 года скончался в Таиланде от передозировки наркотиков. Незадолго до этого музыкант публично признался Лекси в любви на концерте в Санкт-Петербурге.