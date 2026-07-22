Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аэропорт «Пулково» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.
- Параметры временных ограничений на использование воздушного пространства скорректированы для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Петербургский аэропорт "Пулково" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация.
"Аэропорт "Пулково" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта, отметили в Росавиации.