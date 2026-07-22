После рейдов в Подмосковье из России выдворят более 220 иностранцев

Краткий пересказ от РИА ИИ В Ленинском городском округе Подмосковья в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал-2026» полицейские проверили иностранцев на соблюдение миграционного законодательства.

222 иностранца должны покинуть территорию России в форме контролируемого самостоятельного выезда, еще трое — с принудительным помещением в Центр временного содержания иностранных граждан.

Полицейские привлекли к административной ответственности 90 работодателей, взявших на работу нелегальных мигрантов, и возбудили уголовные дела в отношении троих граждан, организовавших незаконное проживание нелегалов на территории РФ.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Более 220 иностранцев выдворят из России за нарушения миграционного законодательства после рейдов в Ленинском городском округе Подмосковья, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД России Татьяна Петрова.

Петрова уточнила, что полицейские в Ленинском городском округе Подмосковья в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Нелегал-2026", направленного на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства, проверили строительные и торговые объектов, водителей и пассажиров машин и общественного транспорта. Она добавила, что в течение 10 дней в результате рейдов полицейские доставили в отделы 320 иностранцев. За несоблюдение режима и сроков пребывания на территории РФ, незаконную трудовую деятельность, а также повторное нарушение миграционного законодательства составлено 463 административных протокола. К ответственности привлечены шесть иностранцев, не прошедших обязательное медицинское освидетельствование по прибытии в Россию и нарушивших сроки обращения за выдачей патента.

"На каждого правонарушителя наложен штраф в размере от 4 до 40 тысяч рублей. Территорию страны в форме контролируемого самостоятельного выезда должны покинуть 222 иностранца, а 3 - с принудительным помещением в Центр временного содержания иностранных граждан", - сказала Петрова.

Она также отметила, что полицейские установили и привлекли к административной ответственности 90 работодателей, взявших на работу нелегальных мигрантов.