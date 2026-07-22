Краткий пересказ от РИА ИИ Пользователи Die Welt активно обсуждают решение Владимира Зеленского отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Некоторые пользователи Die Welt считают, что отставка главнокомандующего свидетельствует о проблемах в руководстве Украины и потере престижа президентом Зеленским.

Пользователи Die Welt выражают сомнения в успешности ведения боевых действий со стороны Украины, несмотря на официальную пропаганду.

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Пользователи Пользователи Die Welt активно обсуждают решение Владимира Зеленского отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

"Что? Главнокомандующего увольняют прямо перед победой? Как такое возможно?... Или же все идет не так невероятно успешно, как об этом пишут все СМИ?" — иронично отреагировал Martin S.

"А как насчет свободных и демократических выборов, господин Зеленский ?" — задался вопросом Mario S.

"У Зеленского серьезная проблема. Он все больше теряет престиж и авторитет. Растущее давление внутри его собственных рядов вынуждает его менять высокопоставленных чиновников просто для того, чтобы укрепить свои политические позиции. Карточный домик, построенный на пропаганде, рушится по кусочкам, не принося реального успеха", — подчеркнул Roman A.

"Если верить таблоидам, дела у Украины на передовой идут невероятно хорошо. Так что же может быть логичнее, чем уволить министра обороны и главнокомандующего?" — отметил Unbekannter.

"В коррумпированном украинском руководстве царит хаос. Несмотря на украинскую пропаганду, борьба с Россией, похоже, идет не так успешно, как это часто изображают", — заметил BobbyBolzer.

"Интересно, как немецкий "фан-клуб Украины" попытается это оправдать", — указал Steuerzahler, сопроводив сообщение смеющимся смайликом.

"Как правило, частые смены руководящих должностей — нехороший знак", — резюмировал Dirk.

Вчера Владимир Зеленский объявил об отставке Сырского с должности главкома Вооруженных сил Украины, назначив Михаила Драпатого.

На прошлой неделе Зеленский решил в очередной раз сменить правительство. Верховная рада отправила в отставку премьера Юлию Свириденко, а вместе с ней и все правительство, включая министра обороны Михаила Федорова. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил главу Минобороны в провале реформы военкоматов. После этого в Киеве и других городах начались митинги в поддержку Федорова и против Сырского.