Самолеты-разведчики НАТО несколько дней летают над Рижским заливом

Краткий пересказ от РИА ИИ Самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО Boeing E-3A Sentry AWACS третий день летает над акваторией Рижского залива к западу от Риги.

МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО Boeing E-3A Sentry AWACS третий день подряд летает над акваторией Рижского залива к западу от Риги, выяснило РИА Новости, изучив полетные данные.

В понедельник и вторник, 20 и 21 июля, самолеты Boeing E-3A Sentry AWACS альянса также кружили над этим районом.

Согласно полетным данным, самолет радиолокационного обнаружения альянса вылетел из Гайленкирхена на западе Германии . Пролетев практически по прямой линии через воздушное пространство Германии и Польши , он повернул на север у аэропорта Сувалки рядом с границей Калининградской области. После он проследовал через воздушное пространство Литвы и вышел в район вокруг аэропорта Юрмала.

Полетные данные свидетельствуют о том, что на 15.46 мск Boeing E-3A Sentry AWACS продолжал движение вокруг аэропорта Юрмала со скоростью более 640 километров в час на высоте более 8,8 километра.

Boeing E-3A Sentry - это самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AWACS), способный идентифицировать воздушные и морские цели на больших расстояниях и координировать действия авиации и сил ПВО. Радиус действия радара E-3A Sentry - до 600 километров.