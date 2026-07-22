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Самолеты-разведчики НАТО несколько дней летают над Рижским заливом - РИА Новости, 22.07.2026
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16:11 22.07.2026
Самолеты-разведчики НАТО несколько дней летают над Рижским заливом

Самолеты-разведчики НАТО третий день кружат над акваторией Рижского залива

© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Emily FarnswortАмериканский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry AWACS
Американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry AWACS - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Emily Farnswort
Американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry AWACS. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО Boeing E-3A Sentry AWACS третий день летает над акваторией Рижского залива к западу от Риги.
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО Boeing E-3A Sentry AWACS третий день подряд летает над акваторией Рижского залива к западу от Риги, выяснило РИА Новости, изучив полетные данные.
В понедельник и вторник, 20 и 21 июля, самолеты Boeing E-3A Sentry AWACS альянса также кружили над этим районом.
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Согласно полетным данным, самолет радиолокационного обнаружения альянса вылетел из Гайленкирхена на западе Германии. Пролетев практически по прямой линии через воздушное пространство Германии и Польши, он повернул на север у аэропорта Сувалки рядом с границей Калининградской области. После он проследовал через воздушное пространство Литвы и вышел в район вокруг аэропорта Юрмала.
Полетные данные свидетельствуют о том, что на 15.46 мск Boeing E-3A Sentry AWACS продолжал движение вокруг аэропорта Юрмала со скоростью более 640 километров в час на высоте более 8,8 километра.
Boeing E-3A Sentry - это самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AWACS), способный идентифицировать воздушные и морские цели на больших расстояниях и координировать действия авиации и сил ПВО. Радиус действия радара E-3A Sentry - до 600 километров.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
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