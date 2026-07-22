ПВО за сутки сбила 808 беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО за сутки уничтожили 808 украинских беспилотников.
- С начала проведения спецоперации уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 186 998 беспилотных летательных аппаратов и другая военная техника.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Силы ПВО за сутки уничтожили 808 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб и 808 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
В Минобороны России отметили, что с начала проведения спецоперации уничтожены: 673 самолета, 284 вертолета, 186998 беспилотных летательных аппаратов, 667 зенитных ракетных комплексов, 30252 танка и других боевых бронированных машин, 1765 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35857 орудий полевой артиллерии и минометов, 67140 единиц специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18