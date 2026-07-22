СМИ: в Тегеране работает ПВО для отражения вражеских целей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Тегеране активировали ПВО для отражения вражеских целей, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на Nour News.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. ПВО работает в Тегеране для отражения вражеских целей, передает агентство Рейтер со ссылкой на агентство Nour News.
"Иранское Nour News сообщает, что ПВО были активированы в Тегеране для противодействия вражеским целям", - передает Рейтер.
Ранее в центральном командовании ВС США заявили, что военные США 11-ю ночь подряд наносят удары по Ирану.