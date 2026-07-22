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СМИ: в Тегеране работает ПВО для отражения вражеских целей - РИА Новости, 22.07.2026
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02:44 22.07.2026
СМИ: в Тегеране работает ПВО для отражения вражеских целей

Reuters: в Тегеране работает ПВО для отражения вражеских целей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПанорама Тегерана
Панорама Тегерана - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Тегеране активировали ПВО для отражения вражеских целей, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на Nour News.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. ПВО работает в Тегеране для отражения вражеских целей, передает агентство Рейтер со ссылкой на агентство Nour News.
"Иранское Nour News сообщает, что ПВО были активированы в Тегеране для противодействия вражеским целям", - передает Рейтер.
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