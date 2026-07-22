Путин всегда поддерживает депутатов Госдумы, заявил Володин

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин всегда поддерживает депутатов Госдумы при возникновении проблем в части принятия закона, выработки решения и согласования вопросов, заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

Он также поблагодарил премьер-министра РФ Михаила Мишустина, отметив, что председатель правительства РФ делает все, чтобы взаимодействие кабмина и Госдумы развивалось.