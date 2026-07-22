Путин всегда поддерживает депутатов Госдумы, заявил Володин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Володин заявил, что Путин всегда поддерживает депутатов Госдумы при возникновении проблем с принятием законов, выработкой решений и согласованием вопросов.
- Володин также поблагодарил Мишустина за его вклад в развитие взаимодействия между кабинетом министров и Госдумой.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин всегда поддерживает депутатов Госдумы при возникновении проблем в части принятия закона, выработки решения и согласования вопросов, заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.
"Здесь нужно подчеркнуть роль нашего президента Владимира Владимировича Путина, потому что он всегда поддерживает депутатов Государственной Думы, когда мы сталкиваемся с проблемой в части принятия закона, выработки решения, согласования вопросов", - сказал Володин в ходе выступления на пленарном заседании.
Он также поблагодарил премьер-министра РФ Михаила Мишустина, отметив, что председатель правительства РФ делает все, чтобы взаимодействие кабмина и Госдумы развивалось.
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