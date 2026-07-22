Путин поручил перенести погашение регионами долгов по бюджетным кредитам

Краткий пересказ от РИА ИИ Путин поручил правительству подготовить проекты нормативных документов по переносу сроков погашения регионами задолженности по бюджетным кредитам за пределы 2030 года.

Ранее уже было принято решение о переносе срока погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам с 2026 на 2030 год, что дает регионам дополнительно свыше 100 миллиардов рублей в текущем году.

Президент отметил, что предоставление дополнительного ресурса регионам может стимулировать экономический рост и поддержку технологического развития.

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить проекты нормативных документов по переносу сроков погашения регионами задолженности по бюджетным кредитам за пределы 2030 года, соответствующее поручение глава государства озвучил на совещании по экономическим вопросам.

"По инициативе " Единой России " в июне было принято важное решение. Срок погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам перенесен с текущего 2026 года на 2030 год. Это означает, что в распоряжении регионов только в текущем году появляется дополнительно свыше 100 миллиардов рублей. Известно также, что коллеги из "Единой России" выступили с новым предложением. Оно касается бюджетных кредитов, которые регионы планируют погасить в следующие три года, то есть с 2027 по 2029 год", — сказал Путин

"Их срок погашения также предлагается перенести, но уже за пределы 2030 года. Я знаю, что депутаты "Единой России" с Минфином работали по этому направлению. Прошу правительство подготовить соответствующие проекты нормативных документов, чтобы вместе с депутатами Государственной думы, наверное, уже нового созыва, в ближайшую осеннюю сессию принять эти изменения. Антон Германович (Силуанов, министр финансов РФ. — Прим. ред.), возможно это?" — спросил президент.

"Сделаем", — подтвердил, в свою очередь, Силуанов.