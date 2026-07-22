Динамика кредитования говорит о росте внутреннего спроса, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ В России ускоряется динамика банковского кредитования.

Объем банковских портфелей растет, денежная масса по состоянию на 1 июля прибавила примерно 13 % в годовом выражении.

Федеральный бюджет в июне был исполнен с профицитом и составил 196 миллиардов рублей.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. В России ускоряется динамика банковского кредитования, такие темпы позволяют рассчитывать на стабильное дальнейшее повышение внутреннего спроса, заявил президент России Владимир Путин.

Путин в среду в Кремле собрал совещание по экономическим вопросам.

« "Ускоряется динамика банковского кредитования... Имею в виду ипотечные кредиты, кредиты предприятиям, организациям, реальному сектору экономики", - сказал российский лидер.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина подтвердила президенту рост кредитования.

Путин подчеркнул, что объемы таких банковских портфелей растут, также увеличивается денежная масса - по состоянию на 1 июля она прибавила примерно 13% в годовом выражении.

"Такая динамика позволяет рассчитывать на стабильное дальнейшее повышение внутреннего спроса", - отметил он.